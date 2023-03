PROHLÁŠENÍ po kvalifikaci: Většina přítomných doufá ve zlepšení

Red Bull

Sergio Pérez, pole-position

Trať v Džiddě si určitě užívám. Auto bylo ve vysokých rychlostech živé a byl jsem schopen jít až na limit, abych získal pole-position. Což znamená, že to dnes bylo obtížné. V prvních zatáčkách můžete ztratit dvě desetiny, pokud si nedáte pozor, zvláště s nízkým přítlakem, s nímž jedeme, takže jsem hodně rád, že jsem uspěl. Bude zajímavé sledovat, co se zítra přihodí, zejména u některých aut používajících vyšší přítlak. Loňský rok nás přesvědčil, že se tu může stát cokoliv. Máme dobrý závodní vůz a v pátek jsme předvedli dobré tempo, takže doufám, že i Max se dokáže posunout startovním roštem a společně budeme usilovat o maximální příděl bodů.

Max Verstappen, 15. místo

V zatáčce 10 došlo k defektu hnacího hřídele na pravé straně, takže bylo rázem po kvalifikaci. Stalo se to skutečně z ničehonic, předtím jsem neměl žádné problémy. Je to nepříjemné, vůz do té doby byl dobrý, v každém tréninku jsem se cítil komfortně a pokaždé na trati jsem byl hodně rychlý, takže jsem mohl bojovat o pole-position. Místo toho mám zítra před sebou víc práce, ale co se stalo, stalo se - šampionát je dlouhý a musím si zachovat pozitivní přístup. Vyhrát z této pozice je ošidné, ale pokusím se získat maximum bodů. Postup kupředu bude obtížný, ale nehodlám se vzdát. Na této trati je možné všechno, viděli jsme tu dost bláznivých okamžiků, ale je třeba si zachovat smysl pro realitu. Bude to těžké, ale máme dobrou rychlost, takže počítám s posunem vpřed.

Christian Horner, šéf týmu

Je to příběh dvou kvalifikačních jízd. Brilantní výkon Checa, jel neuvěřitelně dobře a povedlo se mu fantastické kolo - je to jeho druhý úspěch tady v Džiddě. Na druhou stranu pro Maxe frustrující situace - defekt hnacího hřídele ho z kvalifikace vyřadil, sotva v Q2 začal. Výkon v Q1 by ho dostal na čtvrté místo na startu. Je opravdu škoda, ale už onu problematiku chápeme. Max musí zdolat velkou překážku z 15. místa, ale jak ho znám, bude té výzvě čelit a bude rozhodně zajímavé sledovat, čeho dosáhne. U Checa je třeba držet se dané strategie, vyhnout se problémům a přežít první kolo. Čeká nás spousta akce, je se na co těšit.

Ferrari

Charles Leclerc, 2. místo (po penalizaci 12. pozice)

Se svým rychlým kolem jsem spokojený, zajel jsem na limitu a skončil v pořadí výš, než jsem očekával. Naši konkurenti jsou však silní a máme před sebou ještě hodně práce. Závodní tempo o tomto víkendu vypadá solidně, ovšem na této trati se dobře nepředjíždí, takže udělám vše pro to, abych se zítra probojoval opět do špičky.

Carlos Sainz jr., 4. místo (po penalizaci Leclerca)

Abych byl upřímný, z mé strany to nebyla nejlepší kvalifikace. V prvních zatáčkách jsem bojoval s pneumatikami a ztrácel čas. Po zbytek kola už jsem měl dobrý pocit, ale na vyrovnání deficitu z prvního sektoru to nestačilo. Moje chyba. Víkend však ještě neskončil a naše tempo je dostatečné, abychom bojovali o pozici na pódiu, takže dnes večer vše resetujeme a zítra se v plné síle vrátíme do závodu.

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Dnešní kvalifikaci považuji za slušnou, Charles byl druhý desetinu za Pérezem - ovšem penalizace ho posune na 12. místo - a Carlos dokázal vybojovat pátou příčku. Naše rychlost není tak špatná, ale potřebujeme udělat ještě jeden krok vpřed. Pro Carlose je to škoda, protože v Q2 musel nasadit druhou sadu měkkých pneumatik - na konci Q3 už měl poslední set a dopustil se maličké chyby, která ho pravděpodobně stála postavení v první řadě. Měl však dobrou rychlost a čtvrté místo mu dává dobrou příležitost.

Když se zaměříme na zítřek, včerejší rychlost byla celkem dobrá a v dlouhých závodních simulacích byla degradace pneumatik nízká, také díky skutečnosti, že tu je značná přilnavost, velký rozdíl oproti Bahrajnu. Může to být zajímavý závod, protože na papíře se tu má snadno předjíždět, ale ve skutečnosti tu asi uvidíme DRS vláček, který může změnit průběh. Musíme najít dobrou pozici na trati a správné načasování zastávek v boxech.

Aston Martin

Fernando Alonso, 2. místo (po penalizaci Leclerca)

Musíme být spokojeni se startem z první řady. Ve srovnání s Bahrajnem je to hodně odlišný okruh a náš boj v Q2 je hodně pozitivní. Trať procházela během tréninku změnami, ale asi ne tolik, kolik jsme od ní očekávali, zejména mezi Q2 a Q3. Síla našeho balíčku je dlouhodobá, doufáme tedy, že ho zítra budeme moci maximálně optimalizovat. Mezi týmy jsou velmi těsné rozdíly, očekáváme rozhodně zajímavou bitvu. Ale vzhledem k tomu, že máme oba vozy v TOP5 bude naším hlavním cílem přivézt odsud co největší počet bodů.

Lance Stroll, 5. místo (po penalizaci Leclerca)

Tým dnes v kvalifikaci předvedl opravdu dobrý výkon a máme skvělé pozice, abychom zítra bojovali o solidní příděl bodů. Nebyli jsme si jisti, zda rychlost z Bahrajnu přeneseme i na tento okruh, ale vůz se choval dobře a byli jsme schopni pokračovat v posouvání limitů během celé kvalifikace. Moje poslední kolo bylo dobré, v prvním sektoru jsem byl nejrychlejší, ale pak jsem drobně chyboval v zatáčce 22 a ztratil dvě nebo tři desetiny. Přesto je start z pátého místa dobrý výsledkem. Máme konkurenceschopný vůz a zítra je o co bojovat.

Mike Krack, šéf týmu

Skvělý výkon celého týmu nám dává pro zítřek velkou příležitost a sebevědomí. Startujeme z první a třetí řady, budeme i nadále tvrdě tlačit, abychom dnešní rychlost přetavili zítra v dobrý výsledek. Kvalifikace proběhla celkem hladce, v pátek a dnes ve třetím tréninku jsme udělali patřičné úpravy a oba piloti byli s nastavením vozu pro kvalifikaci spokojeni. Zítra nás určitě čeká těsný boj s týmy kolem nás, obvykle tu je závod velmi intenzivní. Mohou se odehrát nepředvídatelné věci, je třeba na vše reagovat a vyvarovat se chyb. Jsme připraveni bojovat, protože víme, že máme dobrý závodní vůz.

Mercedes

George Russell, 3. místo (po penalizaci Leclerca)

Překonal jsem potenciál i vlastní očekávání, i když jsem chtěl být před Ferrari i Aston Martinem. Ale odvedl jsem solidní práci. Přes noc jsme tvrdě pracovali, také tým v Brackley na simulátoru a dnes ráno nás čekala na trati spousta práce, abychom se pokusili vytěžit maximum z našeho balíčku. Vím, že ještě nebojujeme o pole-position, ale musíme maximalizovat to, co máme k dispozici, a dnes se mi to rozhodně podařilo. Zítra nás čeká tvrdý boj, s největší pravděpodobností s Aston Martiny a Ferrari. Chci tvrdě tlačit, abych se dostal na pódium - uvidím, co se dá dělat. Tým počítá s vyššími standardy a očekáváme umístění mezi prvními třemi, proto do toho v neděli dám všechno, abych se tak umístil.

Lewis Hamilton, 7. místo (po penalizaci Leclerca)

Dnes jsem se trochu trápil, ale je třeba se dál snažit. Bez ohledu na provedené změny jsem se snažil zrychlovat, ale v této chvíli necítím ideální propojení s vozem. Je to něco, na čem je třeba zapracovat, abychom zvýšili důvěru pro další závody. George dnes odvedl dobrou práci a na vozy před sebou mu mnoho nechybělo. Je třeba pokračovat v tlaku. Pro mě to nebyl nejlepší den, ale tým se lepší. Zítra vše začne nanovo, budeme pracovat na zlepšení.

Toto Wolff, vedoucí divize Mercedes-Benz Motorsport

Myslím, že jsme dnes skončili, jak jsme očekávali. Víme o deficitech a dvě desetiny nahoru či dolů nás mohou posunout o několik pozic. Víme, že v nadcházejících závodech je třeba dosáhnout pokroku. Zítra to bude boj s Aston Martiny a Ferrari, alespoň to vyplývá z včerejších závodních simulací, takže bychom měli být schopni jim v závodě čelit. Lewisovo kolo vypadalo v první sektoru trochu kostrbatě, takže je to třeba prověřit. Ve zbytku kola byl stejně rychlý či dokonce o kousíček rychlejší než George, musíme proto vyhodnotit, jaký vliv měly rozdíly v nastavení.

Alpine

Esteban Ocon, 6. místo (po penalizaci Leclerca)

Byla to intenzivní kvalifikace s dobrým výsledkem, takže celý tým pracoval příkladně. Celkově jsem s dnešním výsledkem spokojený, startuji šestý ze třetí řady. Vůz byl během kvalifikace nejsilnější v celém víkendu a je dobré vidět, jak se den za dnem zlepšujeme, trénink po tréninku, čest celému týmu. Zítra se pokusíme o čistý závod a dojet s oběma vozy na bodech. Bude to dlouhé, důležitá je strategie a plné soustředění na dobrý výsledek.

Pierre Gasly, 9. místo (po penalizaci Leclerca)

Mou kvalifikaci provázejí smíšené pocity. Jsem rád, že jsem prošel do Q3, ale jinak mám stále pocit, že jsem zaostal za vlastním očekáváním. Je tu několik detailů, na nichž je třeba pracovat, abych měl dojem, že z našeho balíčku beru maximum. Je skvělé mít oba vozy v TOP 10 - Esteban odvedl výbornou práci - a to znamená, že pro závod máme silnou výchozí pozici, stejně jako pro zisk bodů. Závodní tempo je dobré, předvedli jsme ho už v Bahrajnu a ve včerejším tréninku, takže jsem si jist, že body jsou pro nás na dosah.

Alan Permane, sportovní ředitel

Dnešní kvalifikace je oproti prvním závodu sezóny zlepšením a určitě uspokojením, že máme oba vozy v Q3. Startujeme z konkurenceschopných míst na roštu pro zítřejší závod, což je zásluha především Estebana: odvedl po výborném tréninku skvělou práci a zvládl odolat těsné blízkosti ostatních soupeřů. Pro Pierra bylo důležité, aby absolvoval bezproblémový trénink, zvláště po bahrajnské kvalifikaci. Nyní budeme usilovat o důležité body a určitě nás těší naše dlouhodobá rychlost v této sezóně. Pokud opravíme nějaké drobné problémy, díky naší slušné práci můžeme dosáhnout zítra s oběma vozy dobré umístění.

McLaren

Oscar Piastri, 8. místo (po penalizaci Leclerca)

Osmý na startu! Bylo vynikající se dostat do Q3. Jsem opravdu šťastný, že jsem v první desítce, je to dobrá zkušenost absolvovat všechny tři části kvalifikace. Je třeba ještě tvrdě pracovat, abychom tuto pozici udrželi co nejdéle a v zítřejším závodě přivezli pozitivní výsledek.

Lando Norris, 19. místo

Udělal jsem hloupou chybu, je to zklamání, protože jsem tím přišel o šanci postoupit do Q3. Auto jelo dobře, cítil jsem se opravdu pohodlně. Na druhou stranu nás zítra čeká dlouhý závod se spoustou příležitostí, takže se těším. Doufám, že své zaváhání napravím, chci se pokusit propracovat dopředu.

Andrea Stella, šéf týmu

Byla to hořkosladká kvalifikace. Na jednu stranu je škoda, že Lando v Q1 narazil do zdi a zlomil rameno závěsu, protože jinak by určitě byl kandidátem na postup až do Q3. Na druhou stranu dobrou práci odvedl Oscar, když postoupil až do závěru kvalifikace. Jezdil čistá kola a z vozu vytěžil maximum.

Lando svou šanci dostane zítra v závodě, protože auto působí opravdu konkurenceschopně a zdejší Grand Prix jsou často hodně dramatické. Rád bych poděkoval celému týmu jak v továrně, tak na trati za jejich tvrdou práci, abychom zde dosáhli nějakých zlepšení. To je ostatně naším letošním cílem - usilovat o postup do Q3, takže taková zlepšení jenom vítáme.

Haas

Nico Hülkenberg, 10. místo (po penalizaci Leclerca)

Je to vždy tak těsné, rozdíly jsou opravdu jemné. První čas mi byl smazán, což mi vzalo šance posunout se do Q3, která se jeví jako možná, ale drobnosti jsou příčinou rozdílů. Posun na 10. místo není špatný a určitě můžeme odtud usilovat o dobré pozice, takže zítra do toho jdu naplno. Jsem si jistý, že ve středu pole máme slušné místo.

Kevin Magnussen, 13. místo

Chyběly mi méně než dvě desetiny, měl jsem nějaké problémy s vozem; vždy je to škoda, když je rozdíl tak těsný. Myslím, že vůz byl dnes dost rychlý na Q3, příště musíme mít víc štěstí. Náš problém představovaly brzdy. také podřazování nešlo hladce. Pro zítřek nemáme nijak špatnou výchozí pozici, tak ji využijme.

Günther Steiner, šéf týmu

S kvalifikačním výsledkem jsme docela spokojeni, i když mohl být o něco lepší. Je to všechno jenom teorie, že bychom mohli s oběma vozy proniknout do Q3 - výkon na to rozhodně máme - ale Q2 nebyla z naší strany bezchybná. Kevin měl problémy s řazením a převodovkou, stejně tak ho trápily brzdy. To samé postihlo Nica, propadli jsme se poněkud dozadu i kvůli nepříliš šťastně načasovanému vážení, takže jsme to nakonec nezvládli. Pole je hodně vyrovnané, ale máme slušné auto a zítra startujeme z dobrých pozic pro zisk bodů - vidím zjevně dosažený pokrok.

Alfa Romeo

Guanyu Zhou, 11. místo (po penalizaci Leclerca)

S dnešním výkonem jsem celkově spokojený, stejně tak s postupem oproti Bahrajnu. Neudělal jsem žádnou chybu, byl jsem schopen maximalizovat veškeré příležitosti. Mrzí mě jen minimální odstup od postupu do Q3, což je pochopitelně frustrující - nedosáhnout na svůj cíl o půl desetiny. Nicméně se domnívám, že jako tým jsme se oproti pozici na počátku víkendu posunuli. Cílem, jako v každém závodě, je dostat se do boje o první desítku a přivézt body - myslím, že toho lze zítra dosáhnout.

Valtteri Bottas, 14. místo

Během víkendu tým odvádí dobrou práci a krok za krokem se zlepšujeme. Kvalifikace byla jednou z nejpozitivnějších, jaké jsem zajel: celkově se odbývala velmi hladce. Byl jsem blízko postupu do Q3, vůz se choval dobře, což mi před závodem dodává sebevědomí. Víkend byl doposud poměrně náročný, rychlost občas neodpovídala kvalifikačním podmínkám, dnes došlo ke zlepšení - pokud udržíme závodní tempo, můžeme doufat, že zítra budeme bojovat o body. Ty jsou vždy naším cílem a sám jsem přesvědčen, že je to reálný cíl.

Alessandro Alunni Bravi, zástupce týmu

Od včerejška jsme pokročili vpřed a smazali většinu ztrát na naše soupeře, což je důkaz dobré práce, odváděné na trati i v Hinwilu. Věděli jsme, že v kvalifikaci budou rozhodovat minimální rozdíly a skutečně nám Q3 v případě Zhoua utekla o půl desetiny, což na trati je jen mžik. Kvalifikační výkon se příliš nelišil od toho v Bahrajnu a naším cílem je zajet další silný závod, aby naše vozy opět bodovaly. Závodní tempo vypadá solidně, víme, že jak Guanyu, tak Valtteri mohou zajet dobrý závod, takže se chceme ujistit, že budeme ve středu pole, abychom si i po zítřku udrželi páté místo v Poháru konstruktérů.



AlphaTauri

Juki Cunoda, 16. místo

Skončil jsem pouhé setinky od 15. místa, což je určitě škoda, ale s kolem, které jsem nakonec zajel, jsem spokojen, stejně jako se způsobem, jakým jsme kvalifikací postupovali. Co se týče vozu samotného, musíme najít větší přilnavost a výkon, abychom se konzistentně dostávali do Q2 a Q3. Celkově se domnívám, že bychom mohli těžit z toho, co jsme se v posledních několika dnech naučili, tým určitě odvedl dobrou práci. Zítra začínáme znovu, doufám, že závodní tempo bude dobré. Mým hlavním cílem je zaměřit se na sebe, jet na sto procent a získat nějaké body!

Nyck de Vries, 18. místo

Naskočit do kvalifikace bez jediného odjetého kola v posledním tréninku bylo opravdu složité. Vzhledem k ojedinělému uspořádání okruhu bylo obtížné zahřát pneumatiky pro rychlé kolo, silně jsem probrzdil před zatáčkou 1. Poslední jízda byla už hodně slušná, ale ztratil jsem příliš mnoho času v posledním sektoru. Je škoda, že jsme propásli šanci a jsem zklamaný, protože tu byl potenciál dostat se do Q2. Chci být více vpředu a úzce spolupracuji s týmem, abych dokázal z vozu vytěžit maximum.

Jody Egginton, technický ředitel

Dnešek neprobíhal podle našich představ. Během tréninku jsme identifikovali problém na Nyckově voze a protože nás tlačil čas, rozhodli jsme se vyměnit pohonnou jednotku, takže nemohl nastoupit do třetího tréninku - zdaleka to nebylo ideální, protože tu jel poprvé. Mechanikům patří všechna čest, že auto dokázali opravit pro kvalifikaci. Juki v tréninku bojoval mnohem více s přilnavostí a vyvážením, takže oba piloti nastupovali do kvalifikace s nějakými problémy.

Nyck od počátku Q1 tvrdě tlačil na pilu, ale při prvním výjezdu se nevešel do první zatáčky - vůz zůstal nepoškozen a druhý pokus byl mnohem lepší. Jeho šance postoupit do Q2 zhatil pokles energie, musíme prověřit, co se stalo. Juki zvládl plánovaný kvalifikační program bez větších výkyvů, byl také hodně blízko, aby prošel do Q2, bohužel ztratil na Bottase nicotnou setinu vteřiny. Takže bez ohledu na minimální ztrátu nám Q2 při tak vyrovnaném poli unikla. S napětím očekáváme, že aerodynamické aktualizace pro R03 začnou posouvat výkon vozu kupředu. Teď už myslíme na závod, chceme se zaměřit na posun obou vozů vpřed a využít všech příležitostí, které se naskytnou.



Williams

Alex Albon, 17. místo

V kvalifikaci jsem bojoval se zadními pneumatikami. Musíme se podívat, co bylo příčinou. Celý víkend jsem byl rychlý, takže taková věc je pro mě velkým zklamáním. Když se zaměříme na zítřek, nastoupím do závodu s vozem se slušným výkonem, takže se domnívám, že odvedu velmi dobrou práci. Dnešek je pochopitelně rozčarováním, ale doufám, že zítřek bude rozhodně odlišný.

Logan Sargeant, 20. místo

Zajel jsem poměrně solidní a rychlé kolo, ale čas mi byl smazán, protože jsem se dostal do prostoru vjezdu do boxové uličky. Nedošlo k žádnému zvýšení výkonu, takže jsem byl zklamán, ale pořád jsem ještě měl dvě kola na to, abych předvedl své schopnosti. Bohužel se mi to nepovedlo, takže se omlouvám týmu, protože jsem mu měl odvést mnohem víc. Z dnešního dne je třeba nabrat pozitiva, hodit neúspěch za hlavu a zítra se odrazit ode dna. Auto je rychlé zejména na rovinkách, navíc tu můžeme zažít bláznivý závod, takže ve hře je spousta pozic, o něž budeme bojovat. I když mě čeká mnohem víc práce, než jsem předpokládal, ohledně zítřka jsem optimista a chci týmu vše vynahradit.

Dave Robson, vedoucí oddělení výkonu vozů

Q1 byla neuvěřitelně těsná a my dnes bohužel byli na špatně straně vyřazovací fáze. Přestože Loganovo první rychlé kolo bylo škrtnuto, jeho rychlost byla vypovídající a naznačila schopnosti vozu. Hodně se z dneška poučil a i když ho výsledek trápí, podobné zkušenosti jsou do budoucna neocenitelné. Alex se pokoušel dostat pneumatiky do stavu, kdy by mohl zaútočit od samého počátku kola, ale nepodařilo se, nedokázal z vozu dostat veškerý potenciál. Je zklamáním, že jsme nepostoupili do další části kvalifikace, ale vůz měl slušnou rychlost i s velkým objemem paliva, takže oba piloti mohou zítra zajel solidní závod.