KVALIFIKACE GP SAÚDSKÉ ARÁBIE: Red Bull slaví i má plnou hlavu starostí

Povětrnostní podmínky oproti třetímu tréninku zůstaly téměř neměnné (vzduch 26°C, trať 32°C, vlhkost vzduchu 49 %, vítr 2,5 km/h), jenom začalo postupem času více foukat. Od počátku byla otázka, nakolik bude Leclerc schopen eliminovat svou očekávanou penalizaci a zda bude mít Red Bull vůbec soupeře.

Q1 - 18 minut

Kvalifikaci začaly Williamsy doprovázené Cunodou a byl to také Albon, kdo zapsal první čas večera - 1:30,167. Na pilotech byla evidentní velká snaha a dostávali se do potíží - hodiny vykroužil Alonso, de Vries a Sargeant (tomu byl posléze škrtnut čas za porušení traťových limitů), ale nejhůře dopadl Norris. V zatáčce 27 brnkl levým předním kolem o bariéru a v depu bylo zřejmé, že jeho kvalifikační působení skončilo. Piloti Ferrari nadále tápali (Leclerc 1:30,073, Sainz 1:31,093), takže do čela se posunul Pérez (1:29,261). Když se však rozjel Verstappen (1:28,761), rázem si mohl odpočinout. Sainz dlouho dlel na nepostupové příčce, až jízdou v posledních vteřinách poskočil vpřed (1:29,411). Čest McLarenu dokázal zachránit Piastri, zatímco AlphaTauri skončila už v Q1. Sargeant k dovršení smůly v posledních fázích Q1 rovněž "chytil" bariéru a poškodil si levé zadní kolo.

Do Q2 nepostoupili: Cunoda, Albon, de Vries, Norris, Sargeant

Q2 - 15 minut

Alonso a obě Alfy Romeo vyrazili na trať jako první a Španěl vypálil konkurenci opravdu vysoký výstřel - 1:28,757. Nevedlo se Sainzovi (1:29.900) a na dlouhou dobu se propadl do nepostupové zóny. Pak přišla vteřina pravdy pro Verstappena, nejdřív měl problémy se zvládnutím vozu, pak z jeho Red Bullu odpadl nějaký kousek, Max dramaticky zpomalil a doplížil se do depa. Prvotní podezření na poruchu převodovky, kterou před kvalifikací vyměnil, vystřídala jistota v podobě defektu poloosy. Prostor se tedy otevřel Pérezovi, jenž dokázal vykouzlit čas 1:28,635, zatímco na opačném konci se strhla bitva o poslední postupové místo. Patřil sem i Sainz, jemuž se nepovedlo první kolo, proto až do poslední chvíle vyčkával, aby nakonec vystřihl jistotu v podobě času 1:28,957. Hülkenbergovi a Zhouovi zkazil radost Gasly - projel cílem jako poslední a časem 1:29,411 oba odsunul na jedenácté resp. dvanácté místo s minimálním odstupem (0,040 a 0,050 vteřiny).

Do Q3 nepostoupili: Hülkenberg, Zhou, Magnussen, Bottas, Verstappen

Q3 - 12 minut:

Zatímco Alonso a obě Ferrari vyrazili na trať, někteří piloti (Piastri, Stroll) téměř polovinu poslední části pročekali. Alonso opět zahájil nejlépe (1:28,925) a jeho krajan ve Ferrari se opět trápil (1:29,322). Solidně si vedl Russell, opět rychlejší než Hamilton, a penalizaci kompenzující Leclerc (1:28,757). Když však vyjel na okruh Pérez, bylo jasné, kdo tu kraluje - čas 1:28,265 ostatní soupeře doslova vymazal.

Před druhými pokusy celého pole odjeli své první rychlé kolo Stroll a Piastri, ale u obou nešlo o vůbec dobré časy (1:29,017 a 1:29,710), takže se rozhodli ještě pro druhý atak. Nejvíc se pozornost upírala na Mercedesy a Sainze, ale Hamilton byl dokonce pomalejší než v prvním rychlém kole (1:29,248), takže jazýčkem na vahách se stali Stroll a Sainz. Kanaďan zajel strhující první část a vypadalo to, že by mohl zopakovat své jediné PP z Turecka, ale závěr mu nevyšel a zlepšení bylo jen kosmetické. To Španěl opět po jednom přípravném kole navíc dokázal zabojovat a prodral se přes Strolla. Pérezovu suverenitu však nedokázal nikdo ohrozit, ani agilní Alonso, jemuž zlepšení nepřineslo kýžený útok na dlouho očekávané pole-position. Zlepšit se dokázal ještě Leclerc, ale Pérezovu pozici neohrozil - penalizace 10 místo ho odsouvá na 12. příčku za Guanyu Zhoua.

GP Saúdské Arábie (Jeddah Street Circuit) Kvalifikace Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:28,265 2. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:28,420 3. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco Cognizant 1:28,730 4. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:28,857 5. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:28,931 6. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant 1:28,945 7. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:29,078 8. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:29,223 9. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:29,243 10. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:29,357 11. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:29,451 12. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team Stake 1:29,461 13. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1:29,517 14. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team Stake 1:29,668 15. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:49,953 16. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri 1:29,939 17. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:29,994 18. 21 Nyck DE VRIES nld Scuderia AlphaTauri 1:30,244 19. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:30,447 20. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing 2:08,510

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ