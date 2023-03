V přípravě na kvalifikaci nejrychlejší Alonso. Red Bull v závěsu

Sobotní trénink odstartoval na trati Lando Norris se svým McLarenem. Brit byl po nějakou dobu na trati sám a na měkkých pneumatikách stanovil benchmark 1:34,633. Cenný čas nezahazoval ani Nico Hülkenberg. Navrátivšího jezdce na trati doplnil i Kevin Magnussen. Oba Haasy byly na trati se střední sadou pneumatik.

Interní souboj amerického týmu ovládl a desetinu Hülkenberg, ale to byl jen začátek - na trati byly najednou vozy Mercedesu i Ferrari. Z této čtveřice byl nakonec nejrychlejší Hamilton před Sainzem (+0,015) a Leclercem (+0,066). Španělův čas byl ale až z druhého pokusu - zároveň si stěžoval na prasklou sedačku.

Po 20 minutách se trať zaplnila - do nejlepší pětky se přidal s Oconem a Bottasem, přičemž oba ztratili 3 desetiny na Hamiltona. Jezdci se ale potýkali s přehříváním pneumatik.

Silně opět vypadal Aston - Lance Stroll byl v prvním sektoru jen o tisícinu pomalejší než Hamilton, ale v důsledku svého zranění ve zbylé části okruhu ztrácel. To ale neplatilo o Alonsovi - Španěl vyšvihl nový nejrychlejší čas o hodnotě 1:33,121. Ve stejný okamžik se na trati objevili i Verstappen (+0,583) a Pérez (+0,928), oba ale na tvrdých pneumatikách.

Our first look today at Max Verstappen 👀#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/XvDdXWCCai