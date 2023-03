Alonso vysvětluje, proč zpětná vazba Strolla Aston Martinu tolik chybí. Přijde i o 2. závod?

Tým nechce hovořit o detailech zranění Strolla, podle španělských doktorů mu po nehodě byla operována ruka a zápěstí, což by mu mohlo zabránit v účasti nejen v prvním velké ceně sezóny v Bahrajnu, ale také v Saúdské Arábii o 2 týdny později.

V předsezónních testech jezdil s novým vozem místo něj Drugovich, který nemá žádné závodní zkušenosti. Alonso uvedl, že kvůli tomu nemá dostatečné měřítko pro to, aby řádně zanalyzoval chování vozu AMR23 a porovnal jej s jeho předchůdcem AMR22, s nímž jezdil po sezóně v Abú Zabí.

"Hodně se o novém autě učíme. Myslím, že tohle auto je hodně odlišné od toho loňského. Měníme spoustu věcí," popisuje Alonso nový monopost Aston Martinu, který by po analýze výkonů v Bahrajnu mohl být na počátku sezóny klidně i čtvrtým nejrychlejší za špičkou v podobě Red Bullu RB19, Ferrari SF-23 a Mercedesu W14.

"Žel nemáme Lanceho, z toho bychom těžili. Schází nám tady, protože u některých změn na voze nevíme, jestli je to autem nebo věc Aston Martinu, která mi přijde odlišná. Není to tedy ideální, ale snad nám bude moci brzo poskytnout nějakou zpětnou vazbu a budeme moci učinit pokrok," pokračuje Alonso.

Felipe Drugovich s novým Aston Martinem AMR23 během předsezónních testů v Bahrajnu | foto: Aston Martin

Proč Stroll tolik schází navzdory velkým zkušenostem nové španělské posily? "Hodně to bolí. Myslím, že jej postrádáme proto, že u některých z mých komentářů či pocitů ve voze nikdy nevíte, jestli je to jen mnou v novém týmu a v nové autě, nebo jde jen o věc Aston Martinu, kterou by si Lance povšiml."

"Takže pocit z brzdového pedálu, posilovače řízení... u všech těchto věcí netuším, zda jde o dědictví týmu nebo jestli to je v tomto autě nové. Nemůžu to bez něj posoudit, snad se tedy brzy vrátí," přeje si dvojnásobný šampion, podle něhož jsou informace o nastavení z loňského vozu k ničemu.

"Myslím, že auto reaguje na změny dobře. Dělá to, co očekáváme. Jedinou věcí je, že základní nastavení z loňska je v podstatě k ničemu, protože s tímto autem fungujeme v hodně odlišném rámci," vysvětluje Alonso.

"Proto je to teď pro inženýry velmi náročné, byli však velmi odvážní a velmi kreativní s různými nápady v posledních dnech. A přišli jsme na nové způsoby, jak auto nastavit. Máme v týmu velmi talentované lidi, takže jim důvěřuji. A budeme stále více produktivnější," věří 41letý španělský jezdec.