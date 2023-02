ŽIVĚ: Začínají předsezónní testy v Bahrajnu - Drugovich s Aston Martinem po pár metrech zastavil

Přítomní jsou všechny týmy a všichni piloti, kvůli zranění z tréninku se nebude moci zapojit pouze Lance Stroll. Aston Martin proto v testech dá šanci šampionovi Formule 2 Felipemu Drugovichovi, nejvíce práce bude na bedrech nové posily, na Fernandovi Alonsovi. Pouze Red Bull dnes vsadí na jediného jezdce, vůz RB19 si plně užije úřadující mistr světa Max Verstappen.

Kdo dnes nastoupí:

Alfa Romeo: Guanyu Zhou (dopoledne), Valtteri Bottas (odpoledne)

AlphaTauri: Juki Cunoda (dopoledne), Nyck de Vries (odpoledne)

Alpine: Pierre Gasly (dopoledne), Esteban Ocon (odpoledne)

Aston Martin: Felipe Drugovich (dopoledne), Fernando Alonso (odpoledne)

Ferrari: Carlos Sainz (dopoledne), Charles Leclerc (odpoledne)

Haas: Nico Hülkenberg (dopoledne), Kevin Magnussen (odpoledne)

McLaren: Oscar Piastri (dopoledne), Lando Norris (odpoledne)

Mercedes: George Russell (dopoledne), Lewis Hamilton (odpoledne)

Red Bull: Max Verstappen

Williams: Alex Albon (dopoledne), Logan Sargeant (odpoledne)

8:35 Všech devět zbylých vozů je na trati. Výjimkou je Aston Martin, který neměl vážný problém, podle vyjádření týmu šlo jen o senzor či řídicí jednotku.

8:30 Fronta v boxové uličce vyjíždí, na jejím čele opět Russell.

8:25 Stále stojíme, provoz bude obnoven za 2 min.

8:20 Pirelli letos zavádí novou směs, pneumatiky budeme značit od C0 (nejtvrdší, bílá barva) po C5 (nejměkčí, červená barva). Loňská C1 se stává C0, novým produktem je letos C1, který se řadí mezi loňskou C1 a C2. Pro první závodní víkend v Bahrajnu doveze Pirelli C1 - C3 směsi, každý tým obdrží 13 sad hladkých pneumatik čtyři sady intermediálek a tři sady pneumatik do deště. Jak od sebe jednotlivé směsi rozlišit:

8:10 Aston Martin má problémy, Drugovich krátce poté, co vyjel na trať, zastavil. První červené vlajky. Všechny vozy již opustily garáže.

8:05 U Aston Martinu ještě nejsou připraveni, auto je na zvedácích a bez nosu. Nejrychlejší kolo (1:37,780) zatím předvedl Verstappen, Russell je o 0,543 s pomalejší. Časy však budou klesat přibližně o 10 sekund.

8:00 Jako první na trať vyrazil Russell se Zhouem, následují Albon, Sainz a Cunoda.

7:55 V boxové zídce oficiálně představil svůj vůz Haas, který měl sice prezentaci jako první ze všech, šlo však pouze o odhalení barev pro sezónu 2023.

Your turn 🫵 Nico’s in the #VF23 for the first time today as we have our final shakedown run in Bahrain, ahead of the start of pre-season testing on Thursday! 🇧🇭#HaasF1 pic.twitter.com/90kIFCIrUj