Největší problém u Ferrari? Montoya mluví o nejistotě. Favorizoval Todta

Ten příběh je všem dobře znám - po konci Jeana Todta se týmoví šéfové v Maranellu střídají jak ponožky. Dlouho nevydrželi Domenicalli, Mattiaci, Arrivabene ani Binotto. Ve světle této zkušenosti bychom mohli říct, že pozice šéfa Ferrari je Formuli 1 je dost rizikovým povoláním.

Není se co divit, vždyť tlak na to, aby Ferrari vyhrávalo je obrovský. A když se to nedaří, je právě týmový principál většinou ten první, kdo neúspěchy odnese. Při pohledu zvenčí bychom mohli říct, že ve Ferrari není příliš prostoru na koncepční práci. Ostatně stačí se podívat ke konkurenci, Toto Wolff i Christian Horner působí u Mercedesu / Red Bullu dlouhodobě. A ačkoliv si oba týmy prošly těžšími okamžiky, vaz jim to nezlomilo.

Podobnou trpělivost Ferrari postrádá, myslí si to také bývalý jezdec Williamsu nebo McLarenu Juan Pablo Montoya, který ve své kariéře svedl s rudými vozy nespočet památných bitev. „U Ferrari je problém v tom, že nikdy nemáte jistotu Funguje to tam tak, že všichni čekají na moment, kdy šlápnete vedle, aby vás mohli vyhodit. Takhle to vidím alespoň já," líčí Montoya.

Carlos Sainz a Charles Leclerc v závodě v Maďarsku | foto: Scuderia Ferrari

A pokračuje: „Podívejte se na Hornera s Wolffem, víte, že nikam neodejdou, protože mají ve svých týmech důvěru. Víte, že mají prostor pro práci, která se nakonec vyplatí. Upřímně jsem čekal, že Ferrari angažuje Jeana Todta, byl to můj odhad, který ale nakonec nevyšel. Opravdu jsem čekal, že po něm sáhnou."

Vasseurovi Montoya každopádně přeje úspěch. „Doufám, že se mu bude dařit a že Ferrari pozvedne. Na začátku loňské sezony měli skvělý vůz, ale nevytěžili z něj maximum. Vzpomínám si, jak Binotto před letní přestávkou říkal, že můžou vyhrát všechny zbývající závody, nakonec ale nevyhráli žádný... Fakt doufám, že se zvednou," přeje si Juan Pablo Montoya.