Atypický druhý trénink pro Russella. Leclerc boural

Druhý trénink nabídl dobré počasí a testování prototypů pneumatik, které jsou vyvíjeny s ohledem na sezonu 2023. Z pohledu samotných výsledků tedy šlo o naprosto irelevantní jízdy. Dá se ale čekat, že silný bude opět Red Bull. Sergio Pérez by chtěl na domácí trati nepochybně zvítězit.

Sekundovat rudým býkům by mělo Ferrari. Scuderii ale průběh druhého tréninku zkomplikoval Leclerc, který boural a notně si poškodil zadní část vozu. Existuje riziko poškození převodovky, případně dokonce pohonné jednotky. V takovém případě by Leclerca čekala na startu nedělního závodu penalizace.

