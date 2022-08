PROHLÁŠENÍ po kvalifikaci: Ferrari v obavách z Red Bullu "Jsou příliš rychlí."

RED BULL

Max Verstappen, 1. místo (15. místo po penalizaci)

Byla to skvělá kvalifikace, ale museli jsme na to šlapat po celý víkend. Auto pracuje velmi dobře, prostě jsme se jen snažili ho vyladit a v kvalifikaci se to všechno podařilo. Samozřejmě jsem musel být opatrný s pneumatikami. Se svým kolem jsem byl však hodně spokojen, je to úžasný okruh a jsou to úžasní fanoušci a snad si den užili. S autem jako tohle by byla škoda neprobojovat se na pódium.

Sergio Pérez, 3. místo (2. místo po penalizacích)

Není to špatné odstartovat tady druhý a myslím, že jsem schopen Carlosovi hodně zavařit. Bude to jiné a budu na druhé straně startovního roštu. Těším se na závod a myslím, že to bude skvělé odpoledne. Důležitý bude dobrý start a jet si náš vlastní závod. Myslím, že to zítra bude klíčové.

Christian Horner, šéf týmu

Max byl neuvěřitelný, ta jeho rychlost a čas na kolo byl tak dobrý, že nepotřeboval další pokus a tak jsme ušetřili motor a najeté kilometry. Neskutečný výkon a taky v Q2 ten čas zajel na opotřebovaných pneu, má tento víkend obrovskou formu, jede jako by mu za patami hořelo a tak je to náročný souboj o patnácté místo, ale alespoň nebude startovat poslední. Psychologicky je vždy pěkné vystoupit po první jízdě a vědět, že jste udělal dost, ale samozřejmě bude to všechno o zítřku. Startujeme ze středu pole a tam je to vždy riskantní, ale máme našlápnuto ke skvělému závodu s Maxem i Charlesem, kteří si budou probojovávat cestu polem. A potom Checem, který je na čele připraven dostat Carlose. Zítra to bude náročné udržet se na čele.

FERRARI

Carlos Sainz, 2. místo (1. místo po penalizacích)

Jsem rád, že startuji z pole position, ale nejsem už tak spokojen se ztrátou, kterou máme na Maxe a Red Bull. Musíme se na to pořádně podívat, proč jsou tu tak rychlí. Ale start z prvního místa je dobrý a pokusíme se zítra vyhrát. Myslím, že naše závodní rychlost je lepší než ta kvalifikační, ale pořád se máme kde zlepšovat.

CARLOS: “I'm happy to be starting on pole. Obviously not so happy to see the gap to Max this weekend. But to start from pole is a good start and we will try to win from there tomorrow"#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/WMOZnckuwC — Formula 1 (@F1) August 27, 2022

Charles Leclerc, 4. místo (16. místo po penalizacích)

Je tu potenciál, protože jsme se na kvalifikaci nepřipravovali tak moc jako obvykle, ale když vidíte ztrátu na Maxe, je to alarmující. Jsou extrémně rychlí a bylo tomu tak od začátku víkendu. A my nedokážeme vysvětlit proč, musíme na tom pracovat. Zítra uděláme maximum, ale vypadá to, že oni našli něco extra tento víkend. Jsou příliš rychlí a nic jsme s ním nemohli udělat.

MERCEDES

Lewis Hamilton, 7. místo (4. místo po penalizacích)

Všichni pracují na vylepšeních. Přijeli jsme se velmi optimisticky naladěni, že budeme blízko, ale ztratit 1,8 sek, to je opravdu velký políček. Je to auto, se kterým se neustále trápíme a rozhodně ho na konci roku nebudu postrádat. Pro mě, prostě se jen soustředím na vývoj a design nového auta pro 2023. Týmy před námi jsou v jiné lize a naše auto vypadalo dnes jinak. Máme před sebou kus práce a uděláme maximum s tím, co máme k dispozici po zbytek sezóny.

Další prohlášení budeme postupně doplňovat.