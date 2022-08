Třetí trénink pro Péreze. Leclerc zažil horkou chvilku

Třetí trénink nabídl zamračené a chladné počasí. Teplota trati se ustálila na pouhých šestnácti stupních, což dělalo spoustě jezdcům starosti. Měli totiž problémy ideálně zahřát pneumatiky. Čelo výsledkové listiny dlouho patřilo jezdců, Alfy Romeo, rychlejším byl Zhou.

To ale platilo jen do doby, než vyjeli jezdci elitních týmů. To se do vedení dostal Pérez, kterého následovali Sainz a Leclerc. Piloti Ferrari ztráceli na svého rivala půl vteřiny. Vypadá to, že Scuderii chladné podmínky panující ve Spa nevyhovují. Pěkné kolo zajel průběžně čtvrtý Albon. Spousta pilotů nicméně upřednostňovala jízdu s větším množstvím paliva, protože je na startu nedělního závodu čeká penalizace.

Leclerc exits the gravel and heads back to the pit lane #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/01qi8QLjob — Formula 1 (@F1) August 27, 2022

Dvacet minut před koncem třetího tréninku zatopil pod kotlem Verstappen. Mistr světa zajel čas v hodnotě 1:45,480, což mu stačilo na pohodové vedení. Manko druhého Péreze činilo čtyři desetiny. O pár vteřin později vylepšil svůj čas Sainz. Španěl se díky zlepšení posunul před Péreze. Na Verstappena to však pořád nestačilo.

Mercedes příliš nevyčníval. Russelovi patřila pátá příčka., Hamiltonovi kolo nevyšlo a byl osmý. Následně zachyboval Leclerc. Monačanův vůz byl v nájezdu do zatáčky velmi neklidný. Výsledek? Vyjetí z trati a kontakt s bariérou. Nutno říct, že ačkoliv situace vypadala velmi dramaticky, k velkým poškozením Leclercova Ferrari nedošlo. Charles odjel do boxů po svých. V závěrečném kole se ještě dokázal zlepšit Pérez, který se díky tomu posunul na první pozici a třetí trénink vyhrál. Odpoledne je na programu kvalifikace.

GP Belgie (Circuit of Spa Francorchamps) 3. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:45,047 2. 33 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:45,184 3. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:45,824 4. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:45,965 5. 14 Fernando ALONSO esp BWT Alpine F1 Team 1:46,061 6. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:46,071 7. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:46,120 8. 5 Sebastian VETTEL deu Aston Martin Aramco Cognizant 1:46,166 9. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:46,601 10. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri 1:46,604 11. 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team 1:46,646 12. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:46,769 13. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing 1:46,811 14. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:46,836 15. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team ORLEN 1:46,881 16. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant 1:46,975 17. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk Haas F1 Team 1:46,982 18. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri 1:47,035 19. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team ORLEN 1:47,089 20. 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team 1:52,494

