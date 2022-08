Verstappen v kvalifikaci zničil konkurenci. Z prvního místa ale odstartuje Sainz

Kvalifikace začala s půlhodinovým zpožděním kvůli nutnosti opravit bariéru. Ta byla poškozena vlivem havárie z doprovodného závodu vozů Porsche. První měřený čas si na své konto připsal Mick Schumacher, jehož ve třetím tréninku trápily technické problémy, Ty zapříčinily, že Němec odjel v kvalifikační přípravě jen šest kol. Na čele se po úvodních minutách Q1 usadil Verstappen před Sainzem, Pérezem a Leclercem.

Pět minut před koncem Q1 by do druhého kvalifikačního segmentu nepostoupili Bottas, Zhou, Schumacher, Latifi a Stroll. Závěrečné pokusy však přinesly pořádné zemětřesení. Do Q2 nakonec neproklouzli Bottas, Vettel, Latifi, Magnussen a Cunoda.

Druhá část kvalifikace pokračovala v podobném rytmu jako ta první. Nejrychlejší čas s pohodovým náskokem opět zajel Verstappen. druhý byl Pérez a třetí Sainz. Leclerc si stěžoval na špatnou ovladatelnost svého vozu a poskakování. Trápil se Mercedes. Hamilton i Russell bojovali o holý postup do závěrečné části. Do té se nakonec neprobojovali Ricciardo, Gasly, Zhou, Stroll a Schumacher.

Závěrečný kvalifikační segment patřil Maxi Verstappenovi. Holanďan zničil veškerou konkurenci rozdílem sedmi desetin sekundy. Jenže kvůli penalizaci z prvního místa neodstartuje. To bude patřit Carlosi Sainzovi, kterého v první řadě doplní Sergio Pérez.

GP Belgie (Circuit of Spa Francorchamps) Kvalifikace Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 33 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:43,665 2. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:44,297 3. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:44,462 4. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:44,553 5. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:45,180 6. 14 Fernando ALONSO esp BWT Alpine F1 Team 1:45,368 7. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:45,503 8. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:45,776 9. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:45,837 10. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:46,178 11. 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team 1:45,767 12. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri 1:45,827 13. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team ORLEN 1:46,085 14. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant 1:46,611 15. 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team 1:47,718 16. 5 Sebastian VETTEL deu Aston Martin Aramco Cognizant 1:46,344 17. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing 1:46,401 18. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk Haas F1 Team 1:46,557 19. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri 1:46,692 20. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team ORLEN 1:47,866

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ