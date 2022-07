PROHLÁŠENÍ po závodě: Závěrečnou bitvu si jezdci užili. Leclerc neskrývá zklamání

FERRARI

Carlos Sainz, 1. místo

Je to opravdu speciální den. Nevím, co říci, je to úžasné. První výhra, po 150 závodech, s Ferrari a na Silverstone... Nemohl bych si přát víc. Je to úžasný den, na který nikdy nezapomenu. Děkuji všem za podporu. Lewis na to dnes šlapal a byl to jeden z jeho dnů, ale zvládli jsme ho udržet zas sebou.

CARLOS: “I don’t know what to say. It’s amazing. It’s a very special day I will never forget”#BritishGP #F1 pic.twitter.com/DIT4Nd5SDX — Formula 1 (@F1) July 3, 2022

RED BULL

Sergio Pérez, 2. místo

SERGIO: "We didn't give up, we kept pushing. They were epic final laps, a great fight between us!"#BritishGP #F1 pic.twitter.com/rMrfBNKIkO — Formula 1 (@F1) July 3, 2022

MERCEDES

Lewis Hamilton, 3. místo

Nejprve chci poděkovat fanouškům, neuvěřitelná síla a podpora. Tohle ve světe jen tak nevidíme. Je to ta nejlepší parta, kterou si můžeme prát a jsem za to vděčný. Dnes jsem do toho dal vše. Snažil jsem se stíhat Ferrari, ale gratuluji Carlosovi, dnes byli příliš rychlí. Nakonec z toho byla pořádná bitva, ale dnes jsme na ně neměli, především na rovinkách. Jsem vděčný za tvrdou práci a novinky, které sem tým přivezl. Udělali jsme krok vpřed, takže se musíme dál snažit. Rychlost byla dobrá na obou sadách a jakmile máte za sebou Red Bull, jsou rychlí na rovinkách, takže máme ještě co dělat. Je to pro všechny bonus být na pódiu a jsem rád, že jsou všichni z té nehody v prvním kole v pořádku. Budeme dál tvrdě pracovat a snažit se být nejlepší, jak můžeme a poslat vám pozitivní vibrace.

LEWIS: “I gave it everything. Congratulations to Carlos. This is a huge bonus for us to be on the podium. We’ll continue to push as hard as we can” #BritishGP #F1 pic.twitter.com/8iZwIoK5Ca — Formula 1 (@F1) July 3, 2022

George Russell, nedoknčil (nehoda)

Nejprve musím říci, že jsem rád, že je Zhou v pořádku, byl to příšerný incident. Obecně jsme riskovali, když jsme startovali na tvrdé sadě, protože jsem udělal chybu v kvalifikaci a byl jsem tak mimo naše pozice. Mysleli jsme, že nám ten risk dá později v závodě příležitost, ale neměl jsem prostě žádnou přilnavost. Nejtvrdší sada je studená, dostali mě ostatní a další věc, co vím je, že do mě někdo ťuknul a že jsem vedle Zhou a bylo to. Vyskočil jsem z auta, abych viděl, jestli je v pořádku. Viděl jsem červenou vlajku, a když jsem se vrátil k autu, nemohl jsem je nastartoval, takže jsem musel k týmu, abychom se na to podívali. Řekl jsem komisařům, že mají auto nechat, když jsem se vrátil, bylo auto na plošině. A jakmile vám někdo pomůže, už nemůžete znovu startovat a jet závod. Zkoušeli jsme to, ale FIA je neoblomná. Byl to jeden z ten unikátních scénářů, co se tam stalo... Jsem smutný z toho, jak to dnes dopadlo a je mi líto týmu a fanoušků.

Další prohlášení budeme postupně doplňovat.