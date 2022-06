PROHLÁŠENÍ po kvalifikaci: "V 1. zatáčce zaútočím na Maxe," slibuje Alonso

Max Verstappen, 1. místo

Myslím, že jsme dnes za náročných podmínek zachovali klid, nedělali jsme žádné chyby a činili jsme v Q3 ta správná rozhodnutí. Ze zisku pole-position mám obrovskou radost, i z toho, že jsme zpět v Montrealu. Je to skvělé vidět všechny ty fanoušky.

Fernando Alonso, 2. místo

Auto dnes bylo mega. Jel jsem tak jistě a jelo se mi skvěl a myslím, že fanoušci mi pomohli udělat ten další extra krok. Uvidíme, jak to bude zítra. Budu útočit na Maxe v první zatáčce.

FERNANDO: "It feels great, it was an unbelievable weekend so far for us... the car was mega, I was so comfortable driving this car, and the fans pushed me to make an extra push.



