Na úvod v Ázerbájdžánu nejrychlejší Pérez před Leclercem. Mercedes ztrácí 1,2 sekundy

Na piloty na břehu Kaspického moře čekalo hezké počasí: teplota vzduchu dosahovala 27 °C, asfalt na slunci 45 °C. Pirelli přivezlo to nejměkčí ze své nabídky, směsi pneumatik C3 - C5, trať s dlouhými rovinkami a pomalými zatáčkami pro ně není moc náročná, nejvíce jezdcům dávají zabrat časté nárazy větrů narušující aerodynamické vyvážení aut.

Žádný tým nenasadil nikoho z nováčků či rezervních jezdců. Ve 13 hod našeho času na trať vyrazil jako první Sainz následovaný Leclercem. Alfa Romeo přivezlo netradiční zelené lakování, kterým oslavuje spuštění nového hybridního SUV vozu Tonale v Evropě.

Týmy nasadily spoustu novinek, obecně šlo zejména o balíky pro nižší přítlak (jde to vidět zejména na plytčích zadních křídlech), který využijí v Baku i následně v Montrealu. Alpine má nové bočnice, které jsou hranatější a více posunuté dopředu.

Nové zelené zbarvení Alfy Romeo C42 v Baku | zdroj: Alfa Romeo Racing

Verstappen se brzy dostal do čela s časem 1:48,574 min, za sebou měl svého týmového kolegu Péreze (1:49,493). Ovšem již po osmi minutách zastavil Mick Schumacher poté, co mu unikla chladicí kapalina z vozu, komisaři sáhli po virtuálním safety caru.

Sainz si ve svém Ferrari stěžoval na poskakování: "Ve voze to není nic příjemného," zatímco se Alonso (1:48,390) s Pérezem (1:47,75) a Verstappenem (1:46,932) přetlačovali o nejrychlejší kolo, všichni na středně-tvrdých pneumatikách. Hamilton svému inženýrovi hlásil: "Je to tak hrbolaté, že nevidím čáry."

Na rovinkách to skákalo také dalším týmům včetně Mercedesu, otázkou nicméně bude, nakolik to ovlivní výkony pilotů. Leclerc po čtvrthodině svůj vůz málem otřel o bariéru, dosáhl přitom druhého nejrychlejšího času (1:46,999). V zatáčce č. 5 krátce nato zastavil Latifi: "Auto zkrátka chcíplo," hlásil do rádia.

Daniel Ricciardo s McLarenem MCL36 v 1. tréninku | zdroj: McLaren

Verstappen při dalším zrychlení (1:46,477) jel po rovince 334 km/h, otevřená klapka jeho zadního křídla se přitom divoce chvěla, Pérez přitom tento problém neměl. Piloty Red Bullu mezi sebou dělilo jen 68 tisícin sekundy.

Max se po 35 min a po nasazení čerstvé směsi dostal na 1:45,810 min, jeho týmový kolega Pérez nicméně dokázal, že se již dostatečně sžil s vozem a po podpisu nové smlouvy jezdí více v pohodě: 1:45,476 min.

#F1 #AzerbaijanGP FP1, Turn 1 analysis: #Mercedes Hamilton vs. Russell - Lewis coming on the throttle later carrying higher speed through the corner (-0,18s) pic.twitter.com/szpnpC58nR — Petr Hlawiczka (@hlawiczka) June 10, 2022

Ferrari na tento čas reagovalo s Leclercovi, jenž se i přes drobné probrzdění dostal na 1:45,603 min. Charles si stěžoval i na to, že jej v rychlém kole brzdil Russell: "Měl by zkrátka zůstat uprostřed." Na provoz nadával Vettel, jenž z vozu pohrozil směrem k jezdci AlphyTauri.

Ztráta dalších týmů na špičku byla ohromná - pátý Hamilton (1:46,667) byl téměř o 1,2 sekundy pomalejší, mezi něj a Russella (1:46,705) se dostal Cunoda (1:46,696), Gasly (1:46,830) byl osmý před Alonsem (1:46,707) a Norrisem (1:47,691). Španěl v samotném závěru ale předvedl fantastické kolo (1:46,571), kterým z páté příčky odsunul Hamiltona.

Na rovinkách dosahovaly nejvyšší rychlosti tradičně Red Bully (334 km/h), jen o 1 - 3 km/h pomalejší byly Alpiny, AlphyTauri rovněž poháněné Hondou ztrácely 6-8 km/h .

GP Ázerbájdžánu (Baku City Circuit) 1. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:45,476 2. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:45,603 3. 33 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:45,810 4. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:46,012 5. 14 Fernando ALONSO esp BWT Alpine F1 Team 1:46,571 6. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:46,667 7. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri 1:46,696 8. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:46,705 9. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri 1:46,830 10. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:46,917 11. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:47,691 12. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant 1:47,847 13. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk Haas F1 Team 1:47,946 14. 5 Sebastian VETTEL deu Aston Martin Aramco Cognizant 1:47,970 15. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team ORLEN 1:48,078 16. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team ORLEN 1:48,222 17. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:48,419 18. 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team 1:48,810 19. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing 1:50,921 20. 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team 1:58,332

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ