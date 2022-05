Monako? Nemám vysoká očekávání, říká Wolff

Šéf Stříbrných šípů se domnívá, že jeho tým bude na městské trati ztrácet. Své úvahy Wolff zdůvodňuje charakteristikou třetího sektoru v Barceloně, kde se nachází pomalé zatáčky. Právě takové, jaké budou i v Monaku. A v nich Mercedes opravdu ztrácel. Russell s Hamiltonem zajeli ve třetím barcelonském sektoru až sedmý a devátý nejrychlejší čas.

„Pořád máme určité problémy se zahříváním pneumatik. Ve Španělsku jsme ztráceli zejména ve třetím sektoru, který je Monaku velmi podobný. Nakonec to samozřejmě může být jiné, ale je pravdou, že Monako pro nás v minulosti nebylo nejšťastnějším místem. Možná proto, že náš vůz byl velký jako slon," říká Wolff.

„Jsem ale zvědavý, jak na tom budeme, i když jsou moje očekávání nižší než kdekoliv jinde. Bude to pro nás ukazatel toho, kolik výkonnosti nám chybí, abychom se dostali do bojů o nejvyšší příčky," dodává. V roli favoritů přijede do Monaka Red Bull, který bude útočit na čtvrté vítězství v řadě. To Ferrari se bude snažit zastavit propad. Leclerc se Sainzem byli přitom ve třetím barcelonském sektoru nejrychlejší. Přenesou si tuto formu i do Monaka?