PROHLÁŠENÍ po závodě: "Přišlo to bez varování," popisuje Leclerc, zatímco u Red Bullu slaví

RED BULL

Max Verstappen, 1. místo

To, že mi nefungovalo DRS nám to hodně zkomplikovalo a bylo to náročné, ale zvládli jsme se dostat dopředu a jeli si svůj závod a nakonec zvítězili. Na začátku to bylo těžké, ale mělo to dobrý konec. Zkusil jsem být dál soustředěný, samozřejmě. Není pěkné, když se něco takového stane, ale jsem za tu výhru moc rád a jsem rád i za Checa. Je to pro tým skvělý výsledek.

MAX: “My DRS not working made it tough. A difficult beginning but a good end. I’m very happy to win and also very happy for Checo. A great result for the team” #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/zd27jgVf8p — Formula 1 (@F1) May 22, 2022

Sergio Pérez, 2. místo

Tento víkend jsem tu cítil hodně velkou podporu, takže jsem moc rád, že jsem tu ve Španělsku poprvé na pódiu. Myslím, že to bylo těsné a nakonec je to skvělý týmový výsledek a za to jsem moc rád. Měli jsme odlišné strategie a pneumatiky, pustil jsem Maxe před sebe, ale potom jsem si myslel, že jsem mohl jet dál a neztratil bych klíčové sekundy, aby mi strategie fungovala. Nicméně... je to skvělý týmový výsledek. A s týmem si o tom později promluvíme.

CHECO: “I’ve been feeling a lot of support this weekend. I’m extremely happy to be on the podium for the first time in the Spanish Grand Prix"#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/8ScYNEbhTm — Formula 1 (@F1) May 22, 2022

Christian Horner, šéf týmu

Bylo to náročné, vypadalo to, že v první polovině nic nefungovalo. Měli jsme problém u Maxe s DRS a potom tam byl ten moment ve čtvrté zatáčce, vyjel mimo. V tu chvíli jsme se rozhodli, protože jsme se zasekli za Georgem, že nejlepší bude zkusit to na tři zastávky a jak se ukázalo, byla to perfektní strategie. Měli jsme však velmi dobrou rychlost a je škoda Charlese, myslím, že by to byl zajímavý souboj v té druhé polovině. Musím také ocenit Checa, zahrál týmově. Neměli stejnou strategii, ale jel fantasticky. Problém byl, že se zvedaly teploty a to poslední, co byste v takovou chvíli chtěli, je riskovat nedokončení závodu, když z toho může být double. Měli jsme dvě auta na odlišné strategii a nebyl to jasný souboj. Pneumatiky Checa by to nevydrželi a proto jsme zajeli ke konci do boxů, aby měl nejrychlejší kolo. Checo v tu chvíli neviděl, že jel tak dlouhý stint na těch středních pneu a Max měl obrovskou výhodu. Jako tým jsme nepotřebovali nic riskovat.

MERCEDES

George Russell, 3. místo

Dnes to bylo hodně náročné. Udělal jsme vše, abych Maxe udržel, ale odvedl skvělou práci. Jsem pyšný, že tu stojím, kluci odvedli skvělou práci, takže děkuji všem v týmu. Bolí to, ale když jsem viděl Red Bully v zrcátku, dělal jsem vše, abych je za sebou udržel. Bylo to pár skvělých kol, užil jsem si to a jsem rád, že jsem třetí a získali jsme pro tým body. Gratuluji Maxovi, jel skvěle.

GEORGE: “So proud to be standing here. This is for everyone back at Brackley and Brixworth. I’m pleased to bring it home in P3” #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/It7jS2UTqq — Formula 1 (@F1) May 22, 2022

Lewis Hamilton, 5. místo

Toto Wolff, šéf týmu

Vždy je těžké rozhodnout, když jste prohráli závod, jaké jsou výhody toho pokračovat. Z pohledu jezdce víte, že je to nemožné. Jste padesát sekund za vítěze, ale my se prostě nikdy nevzdáváme. Nakonec jsme měli slušnou rychlost a Lewis by mohl jet o vítězství. Jsem rád, že jsme ho nezavolali do garáže, protože to byl pro nás hodně cenný závod. Porovnali jsme vozy, jejich nastavení, pneumatiky... Viděli jsme únik vody, který se v průběhu zhoršoval a nebylo jasné, jestli dojedeme do cíle a nakonec to bylo o dojetí k šachovnicové vlajce. Nejsem si jistý, zda je poškozen motor.

FERRARI

Charles Leclerc, nedokončil

Nevím vlastně nic jiného, než co se stalo. Předtím jsem neměl žádná varování. Prostě se to najednou pokazilo a neměl jsem vůbec žádný výkon. Je to škoda, v takových chvílích mám pocit, že nemohu dělat nic jiného, než se podívat na pozitiva a těch bylo během tohoto víkendu spousta. Na ten problém se podíváme a nemůžeme si dovolit, aby se to letos stávalo častěji. Musíme tedy najít ten problém.

Mattia Binotto, šéf týmu

Myslím, že nakonec musíme být optimističtí. Byl to celkově pozitivní víkend a přivezli jsme sem novinky. Auto bylo pěkně rychlé, vyjeli jsme skvělou pole position a závodní rychlost dnes byla také skvělá. Po pár závodech jsme se trošku trápili s pneumatikami a jejich opotřebením, ale dnes jsme alespoň byli pěkně rychlí.

Další prohlášení budeme postupně doplňovat.