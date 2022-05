Nemocný Norris se nevzdal a dojel osmý

Šéf týmu McLaren, Andreas Seidl, prozradil, že Lando Norris se během závodního víkendu ve Španělsku trápil se zánětem mandlí (latinsky tonsillitis, jedná se o onemocnění nejčastěji vyvolané streptokokem skupiny a jeho příznakem jsou horečky, polykací obtíže apod.) V sobotu si britský jezdec stěžoval na bolest v krku a zhoršené vidění. Nicméně výsledky na Covid-19 vycházely negativně a od lékařů nakonec dostal svolení nastoupit.

Ačkoliv se necítil vůbec dobře, zajel Norris skvělý závod a vysloužil si body za osmé místo. Jeho týmový kolega Ricciardo skončil mimo body, dvanáctý.

Podmínky během závodu byly náročné, panovalo velké horko a po dojezdu do cíle Norris zrušil rozhovory s novináři a nabíral síly. "Necítil se vůbec dobře a neměl energii, což je pochopitelné, protože bojuje se zánětem mandlí. Nesmírně mu děkuji, že do toho šel a ukázal bojového ducha a získal pro tým body. Byl to náročný závod, bylo horko a byl hodně unaven, ale děkujeme za skvělou lékařskou podporu v týmu, kterou kolem sebe má. Dostal před závodem zelenou, rozhodnutí padlo společně lékaři a jeho zdraví bychom nikdy neriskovali," cituje Seidla Autosport.

Cíl je prý nyní jasný. Přáli by si, aby se Norris během čtyř dní uzdravil a mohl se tak připravit na závod v Monaku již příští víkend. Zda se to podaří, na to si musíme ještě počkat.