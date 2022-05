Kvalifikace pro Leclerca, druhý skončil Verstappen a třetí byl Sainz

Q1

Ve Španělsku si první kvalifikační čas o hodnotě 1:21,065 zapsal Guanyu Zhou. Ihned za ním projel cílovou čárou Pierre Gasly, který odstartoval s novou pohonnou jednotkou, ale na nováčka v týmu Alfa Romeo ztratil necelou vteřinu. Další čas byl rezervován pro Cunodu, tomu byl čas ale pro porušování traťových limitů škrtnut. Drama se odehrálo v boxové uličce, protože byl Lance Stroll vpuštěn na trať zrovna při průjezdu Landa Norrise. Na prvních dvou místech se umístili jezdci Ferrari, přičemž byl s minimálním náskokem rychlejší Leclerc.

Třetí Verstappen ztrácel již přes dvě desetiny, ale Sergio Pérez byl s půlvteřinovou ztrátou až za šestým Bottasem. Stříbrné šípy byly na 4. a 5. místě s rozestupem 4 setin. Do konce Q1 zbývalo minimum času a jezdci se vydali opět na trať. Sílu monopostů Haas ukázal jak pátý Magnussen, tak i jedenáctý Schumacher. Ale všem se dařit nemohlo, přesněji se do Q2 nepodařilo dostat Vettelovi, Alonsovi, Strollovi, Albonovi a Latifimu.

Q2

Jeden z prvních časů v Q2 si zapsal George Russell. Ten najel 324 tisícin na svého týmového kolegu, ale překvapením bylo, že nikdo na stříbrné šípy nestačil. Třetí byl o další 4 setiny pomalejší Pérez, čtvrtý Leclerc a pátý Bottas.

Sympatický byl výkon obou jezdců stáje Haas, v tuto chvíli by se oba dostali do Q3 z 8. a 9. pozice. Rozjížděly se druhé pokusy a pořadí se vracelo do starých známých kolejí. Leclerca jsme společně s Mercedesy na trati neviděli, ale mohli jsme vidět rychlá kola Verstappena a Sainze, která je posunula na první dvě místa. I v Q2 se škrtalo, ale na netypickém místě. Pérez a Norris porušili traťové limity v 12. zatáčce, na to doplatil hlavně Norris, který se kvůli tomu nedostal do Q3. Společně s ním nepostoupili Ocon, Cunoda, Gasly a Zhou.

Q3

Russell byl opět nejrychlejším v 1. části okruhu. Jeho kolo mu nakonec stačilo na čtvrtou pozici s půlvteřinovou ztrátou na Verstappena. Holanďanovo kolo bylo bezpochyby to nejrychlejší, dosahovalo hodnoty 1:19,073. Sainz na Verstappena ztrácel přes 3 desetiny a Pérez desetiny čtyři. Nedařilo se ale Leclercovi. Ten měl sice dobře rozjeté kolo, ale v šikaně před cílem udělal hodiny a kolo si tak nezapsal.

Leclerc byl prvním, kdo rozjel druhé pokusy v Q3. V prvním sektoru ztratil sice 2 setiny, ale v 2. sektoru dokázal najet přes 2 desetiny a nakonec jeho kolo dosahovalo hodnoty 1:18,750. Verstappen již odpovědět nedokázal, protože své kolo nedokončil. Třetí skončil s desetinovou ztrátou na Holanďana Sainz a čtvrtý byl Russell.

GP Špan?lska (Circuit de Catalunya) Kvalifikace Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:18,750 2. 33 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:19,073 3. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:19,166 4. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:19,393 5. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:19,420 6. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:19,512 7. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team ORLEN 1:19,608 8. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk Haas F1 Team 1:19,682 9. 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team 1:20,297 10. 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team 1:20,368 11. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:20,471 12. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:20,638 13. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri 1:20,639 14. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri 1:20,861 15. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team ORLEN 1:21,094 16. 5 Sebastian VETTEL deu Aston Martin Aramco Cognizant 1:20,954 17. 14 Fernando ALONSO esp BWT Alpine F1 Team 1:21,043 18. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant 1:21,418 19. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:21,645 20. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing 1:21,915

