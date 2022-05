Ve třetím tréninku zvítězil Leclerc před Verstappenem a oběma Mercedesy

V Barceloně dosahovala teplota vzduchu 30 °C a trať byla vyhřáta na 42 °C.

Jezdci se na trať příliš nehrnuli. První čas si zapsal Norris, ten nabýval hodnoty 1:23,641. Další čas si mohl zapsat Gasly, ale ten byl ihned zavolán zpět do boxů, protože ze zádi jeho vozu vycházel kouř.

Uběhlo 15 minut a na španělské trati byly potřeba opět hasící přístroje. Tentokrát díky technické závadě na brzdách Micka Schumachera. Ten okamžitě zamířil za svými mechaniky, kde byl jeho vůz uhašen.

Po tomto incidentu se trať již zaplnila monoposty. Mezi nimi jsme mohli vidět i vozy Ferrari, které se hned objevili na nejvyšších příčkách. Sainz zajel čas 1:20,484, Leclerc byl ještě o dvě desetiny rychlejší. Pěkné kolo zajel Russell, ten na třetím místě ztrácel 8 desetin. Hamilton byl šestý o další 4 desetiny, ale za celé kolo mu nefungovalo DRS.

Po uplynutí poloviny tréninku zkusil kvalifikační režim i Verstappen s Pérezem, ale ani jeden nestačil na prvního Leclerca. Jezdci Ferrari nenechávali nic náhodě a zajeli další rychlá kola. Leclerc zajel skvělé kolo, se kterým se dostal těsně pod minutu a 20 vteřin. Sainz ztrácel se svým kolem přes 3 desetiny. Skvělým časem se prezentoval i šestý Magnussen, ten ztrácel necelých 9 desetin na Monačana, ale ve stáji Haasu se u Schumachera stále opravovaly brzdy, protože nakonec byly poškozeny oba zadní kotouče.

U Mercedesů jsme mohli vidět celkem srovnatelné časy, ale najednou se oba vozy posunuly na horní pozice. Russell dokázal zajet i první nejrychlejší sektor a zařadil se s minimálním rozestupem za dvojici Leclerc - Verstappen. Hamilton byl o další desetinu za týmovým kolegou.

Bledě to vypadalo u McLarenu. Oba vozy byly mezi posledními, ale nakonec se dokázali zvednout. Norris zajel 7. čas a Ricciardo byl jedenáctý. To byla jedna z posledních změn na pořadí 3. volného tréninku v Barceloně. Právě ten nám napověděl, že se máme v kvalifikaci na co těšit.

