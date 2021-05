Ve třetím tréninku Verstappen ukázal rychlost

Také třetí barcelonský trénink přinesl vymetenou oblohu a takřka ideální teploty. Na trať se jako první vydal Fernando Alonso se středními pneumatikami, brzy jej následovali oba piloti Alfy, kteří si na červených okamžitě připsali velmi rychlá kola. Své italské kolegy na čele brzy vystřídalo Ferrari. Rychlejším z jeho pilotů byl Leclerc.

O pár minut později se do čela vyšvihnul Hamilton (1:18,4), za něj se se ztrátou jedné desetiny zařadil Bottas, třetí Verstappen ztrácel desetiny tři, ale na rozdíl od svých soupeřů z Mercedesu jel Holanďan na tvrdší směsi pneumatik.

Norris goes off 😧



A snap of oversteer sees the Brit into the gravel, but he is able to return to the track #SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/0O2XXjdD3K