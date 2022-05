Odpoledne ve Španělsku nejrychlejší Leclerc před Mercedesy

Také druhý trénink přinesl slunečné a teplé počasí. První část druhého tréninku se většina jezdců soustředila na jízdu s tvrdšími - žlutě označenými pneumatikami. Problémy měl Bottas, který musel po deseti minutách odstavit svůj vůz.

Týmy dále pilovaly testování novinek. Velký balík vylepšení přivezl Aston Martin. Mercedes i Red Bull. Stříbrné šípy se soustředily na novou podlahu, která má za cíl omezit poskakování. Tedy největší slabinu jejich letošního vozu. A zdá se, že jim to vychází. I podle televizních záběrů už Mercedes zdaleka tolik neposkakuje, což je vidět i na dosahovaných časech.

📻 "Something's broken"



Valtteri Bottas has pulled over onto the grass 😖#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/jvDDnL9Rlc