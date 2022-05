PROHLÁŠENÍ po kvalifikaci: Překvapený Verstappen

FERRARI

Charles Leclerc, 1. místo

Minulý závodní víkend pro mě nebyl skvělý, udělal jsem v závodě chybu, ale dnes to šlo dobře. Je to skvělé. Startujeme z pole position a musíme to především zítra dokončit. Red Bull je nesmírně rychlý na rovinkách, my jsme rychlí v zatáčkách. Bude to zítra výzva a bude to těsné.

Carlos Sainz, 2. místo

Z té včerejší tvrdé nehody jsem se dostal. Nebylo lehké získat zpět sebejistotu v autě, je to těžký okruh, ale podařilo se mi to až do Q3. Zajel jsem pár dobrých kol, nebylo to dost na pole position, ale když vezmu, kde jsem začínal, beru to. Zítra to bude zajímavé, nejel jsem simulaci závodu s plnou nádrží, takže zítra to vyzkouším poprvé. Bude to náročné, ale zároveň se cítím jistě a auto se chová skvěle, myslím, že můžeme odvést dobrou práci.

RED BULL

Max Verstappen, 3 místo

Celkově jsem s kvalifikací spokojen. Včera jsem zajel doslova tak čtyři nebo pět kol, takže jsem se dnes snažil doučit trať a najít správné vyvážení vozu. Abychom byli konkurenceschopní, bylo to celkem překvapení. Není to jednoduchý okruh, samozřejmě chcete být na pole position, ale když si vezmu, kde jsme byli včera, myslím, že jsme odvedl dobrou práci. Musíme přestat s tím, jak si víkendy děláme těžšími. Zítra máme šanci, jsme rychlí. Auto se chová dobře, takže se na to hodně těším.

Sergio Pérez, 4. místo

Dnes jsem celkem zklamaný, ale zítra je další den.

Christian Horner, šéf týmu

Byla to smůla. Ferrari dnes odvedlo skvělou práci, ale když je to tak těsné, jsou to mini rozdíly. Po první jízdě v Q3 to vypadalo dobře, ale bohužel, malá chyba ve čtvrté zatáčce a bylo to. Po včerejšku to zvládl skvěle, chyběly mu najeté kilometry a tohle není jednoduchý okruh k naučení, takže to bylo dobré. A máme dobrou rychlost na rovinkách, takže bychom měli mít dobré auto. Vypadá to, že tu bude pár míst, kde se bude dát předjíždět. Je to brutální, máme hodně odlišné auto než Ferrari a zítra, protože mají větší přítlak, budou v zatáčkách rychlejší, my sice pomalejší, ale výhoda pro nás budou rovinky, takže to bude fascinující.

MERCEDES

Lewis Hamilton, 6 místo

Byla to zábava, rozhodně lepší, než v posledních závodech. Jsem za to vděčný, abych pravdu řekl a beru to. Budeme dál pracovat a všichni se hodně snaží. Bohužel si nemyslím, že máme, co je třeba k tomu, abychom se zlepšili tak rychle, jak bychom si přáli. Rozdíl je podobný jako na začátku, musíme se prostě dál snažit a soustředit se. A dostaneme se tam. Není to obecně lepší, ale dnes jsem dostal pneumatiky do správného provozního okna a pocit tak byl mnohem lepší. A co se závodu týče? Netuším.

George Russell, 12. místo

Jsme trošku zmatení, abych byl upřímný. Moje kvalifikační kolo bylo pomalejší než to včera v tréninku. Auto se dnes chovalo úplně jinak a nemohli jsme atakovat zatáčky. Je to škoda, protože tu byl potenciál a byli jsme včera rychlí. Ale dnes to bylo jinak a nevím proč. Prostě nekonzistentní výkon. Mysleli jsme, že jsme s nastavením konzervativní, abychom se vyhnuli potížím, ale bylo to stejné jako ráno. Ve čtvrté a páté zatáčce jsme to nemohli projet, nemohl jsem atakovat brzdné zóny a nedává to teď smysl. Když se dostaneme do provozního okna, jsme rychlí, ale jsem za sebe i tým zklamaný. Myslím, že potenciál máme.

Toto Wolff, šéf týmu

Viděli jsme včera výkon auta, to druhé místo bylo reálné. Dostali jsme se do správného provozního okna, ale dnes to bylo úplně jinde. Experimentovali jsme, ale auto skákalo jako klokan. Jezdci nebyli spokojeni a vidíme, že to je ten důvod naší ztráty. Nikdy to není jen otázka jedné věci, která by byla zodpovědná za výkon a nebo naopak špatnou rychlost, ale včera jsme měli dobré auto a pokazili jsme to. Něčemu rozumíme, něčemu ne.

