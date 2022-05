Kvalifikace pro Ferrari, Red Bully odstartují z druhé řady

Signifikantní pro kvalifikaci bylo velké horko, provázející vlastně celý americký víkend - teplota vzduchu se vyšplhala na 33°C, trať dokonce žhnula hodnotou o dvacet stupňů vyšší. Vlhkost vzduchu 37 % doprovázel čerstvý vítr o síle 13,3 km/h.

Q1

Už před začátkem kvalifikace bylo celkem jisté, že do ní nenaskočí díky poškození Esteban Ocon. První měřené kolo si zapsal Kevin Magnussen, ale ten se po dojetí svých soupeřů pořadím propadal. Na čele se objevili jezdi Red Bullu, přičemž s půlvteřinovým náskokem byl rychlejší Verstappen. Třetí byl s minimálním rozestupem Russell, avšak jeho týmový kolega Lewis Hamilton měl problémy s řízením svého vozu. Začaly se rozjíždět druhé pokusy a kolo nejvíce vyšlo Leclercovi, to nabývalo hodnoty 1:29,474. Druhý Verstappen ztrácel 3 desetiny a třetí Sainz ztratil desetin šest. Pět minut do konce se dostal do problémů opět Hamilton. Ten netrefil nájezd do 15. zatáčky, díky čemuž musel za svými mechaniky pro novou sadu pneumatik, protože v tento moment byl jedním z nepostupujících.

Jeho další kolo mu s přehledem na postup stačilo, ale takové štěstí neměli Magnussen, Zhou, Albon, Latifi a již zmiňovaný Ocon, který do kvalifikace ani neodstartoval.

Q2

Druhou část kvalifikace odstartoval svým rychlým kolem Mick Schumacher, ale ten ztratil přes vteřinu na průběžně vedoucího Verstappena. Holanďan byl ještě o 2 desetiny rychlejší než Leclerc v první části. Kola obou jezdců rudých býků byly ale zajety na nových pneumatikách, zatímco jezdci Ferrari použili již opotřebovanou měkkou směs. Když Leclerc obul novou sadu, obsadil opět první místo a navíc ještě získal 7 setin k dobru. Slušným výkonem se mohl pyšnit i pátý Hamilton. Lando Norris nakonec dokázal poskočit až na 3. místo, čímž posunul Russella na jednu z nepostupových pozic. Společně s ním jsme ve třetí části neviděli Alonsa, Vettela, Ricciarda a Schumachera.

Q3

Už od začátku třetí části to bylo velice těsné. První čas si zapsal sice Leclerc, ale toho dokázal o 6 setin přeskočit Verstappen. Třetí byl o další 2 setiny Carlos Sainz, ale čtvrtý Pérez byl pomalejší už o půl vteřinu.

Druhé pokusy rozjel Lance Stroll, za kterým byl v závěsu Leclerc se Sainzem. Nejrychlejší kolo o hodnotě 1:28,796 si zapsal Leclerc, Sainz byl druhý o 190 tisícin. Max Verstappen už další kolo nepřidal, protože udělal chybu a své kolo musel vypustit, což přineslo Ferrari v dnešní kvalifikaci double. Skvělý výkon podal i Valtteri Bottas, který skončil pátý s náskokem necelých dvou desetin na šestého Lewise Hamitlona.

GP Miami (Miami International Autodrome) Kvalifikace Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:28,796 2. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:28,986 3. 33 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:28,991 4. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:29,036 5. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team ORLEN 1:29,475 6. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:29,625 7. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri 1:29,690 8. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:29,750 9. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri 1:29,932 10. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant 1:30.676 11. 14 Fernando ALONSO esp BWT Alpine F1 Team 1:30,160 12. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:30,173 13. 5 Sebastian VETTEL deu Aston Martin Aramco Cognizant 1:30,214 14. 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team 1:30,310 15. 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team 1:30,423 16. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk Haas F1 Team 1:30,975 17. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team ORLEN 1:31,020 18. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:31,266 19. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing 1:31,325 20. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team

