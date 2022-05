Třetí trénink ve znamení Péreze. Ocon skončil v bariéře

Třetí trénink započal měřenými koly Max Verstappen, který toho v pátek moc nenajezdil kvůli technickým problémům. Holanďan tedy měl co dohánět. Verstappen nejdříve kroužil na středních pneumatikách. To Leclerc měl obuty červeně označené gumy, přičemž právě dva vedoucí piloti šampionátu se v úvodu třetího tréninku přetahovali o nejrychlejší čas.

Naproti tomu Magnnusen předvedl hodiny. O poznání hůř ale dopadl Ocon. Pilot Alpine chyboval a skončil v bariéře. Zavlála červená vlajka. Notně poškozený modrý vůz nevěstí směrem ke kvalifikaci nic dobrého. Ještě před pozastavením tréninkových jízd zajel pěkný čas Schumacher. Ten byl průběžně třetí. Jeho strýc Ralf Schumacher se v týdnu nechal slyšet, že Mick exceluje na nových tratích. Potvrdí to i v Miami?

🚩 RED FLAG 🚩



Esteban Ocon has gone into the barriers at Turn 14 #MiamiGP #F1 pic.twitter.com/rm27BHguAq