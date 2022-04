Ve druhém tréninku na čele Russell. Ricciardo a Bottas nevyjeli

Druhý trénink přinesl poklidný průběh. Jelikož už týmy nemohou měnit nastavení svých vozů, nebylo se čemu divit. Pro jezdce byl pozitivní alespoň fakt, že konečně mohli odjet kola na suché trati, což včera nebylo kvůli počasí možné.

Kvalitní časy zajížděly Red Bully. Rudým býkům zdatně sekundovali Hamilton s Russellem, přičemž Russell se po půl hodině dostal dokonce do vedení. Naproti tomu Ferrari kroužilo s větším množstvím paliva a na různých směsích pneumatik.

The tifosi are just warming up! 😃#ImolaGP #F1 pic.twitter.com/YxyCR67Ygf