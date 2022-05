"Skutečný respekt." Horner o boji mezi Verstappenem a Leclercem

Každý z nich dokázal vyhrát dva závody ze čtyř, čímž se dostali do role hlavních kandidátů na titul. Verstappen na svého soupeře kvůli dvěma odstoupením po technických problémech ztrácí 27 bodů, což vzhledem k nabitému kalendáři není nikterak hrozivé - stále zbývá 19 podniků.

Na trati se již několikrát střetli kolo na kolo, ani jeden z jejich soubojů však komisaři zatím nemuseli vyšetřovat, což je velký rozdíl proti loňské bitvě o titul Verstappena s Hamiltonem. Podle šéfa Red Bullu je mezi nimi patrná přirozená úcta jednoho k druhému.

"Myslím, že spolu vyrůstali v motokárách, proto se velmi dobře znají. Pocházejí ze stejné generace, díky tomu mezi nimi panuje skutečný respekt," popisuje Horner vztah mezi dvěma nejlepšími jezdci současné sezóny F1.

Verstappen si cestu do F1 našel dříve: překvapivě již v roce 2015 poté, co teprve v předchozí sezóně vstoupil do světa jednosedadlových formulí v sérii Formule 3. Leclerc se do královské třídy motorsportu dostal až v roce 2018 poté, co vyhrál tituly v GP3 a ve Formuli 2.

Charles Leclerc (vlevo) a Max Verstappen v dobách, kdy proti sobě závodili v motokárách | zdroj: Formula1.com

Podle monackého pilota to mezi ním a Maxem "bylo vždy velmi těsné. Vzpomínám si, že v motokárách to byl buď on nebo já. Proto jsme se v jednu chvíli nenáviděli, jelikož to velmi často nekončilo tím nejlepším způsobem."

"Nicméně šlo o dobré časy. Myslím, že zkrátka máme dva velmi odlišné jízdní styly. Někdy vyhrává ten, jindy onen, je to ale zábava. Líbí se mi to ," pokračuje Leclerc, podle něhož s Verstappenem od motokárových začátků oba "velmi vyspěli."

"V té době to vše bylo jen sen, všechno se zdálo být nemožné. Proto to je nyní skvělé spolu bojovat ve Formuli 1. A mezi sebou máme velký vzájemný respekt. Takže ano, určitě se to hodně změnilo," hodnotí 24letý pilot Ferrari.

Jak se bude boj o titul letos v F1 vyvíjet podle šéfa Red Bullu? "Ferrari má skvělé auto, skvělé jezdce. V Imole měli smůlu. Ale jsem si jistý, že v Miami budou super konkurenceschopní. A podle mě tomu tak bude po celou sezónu," odpovídá Horner.