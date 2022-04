Mokrý trénink v Imole přinesl double Ferrari

První trénink v Imole přinesl nevlídné počasí a mokrou trať. Jako první vyjel Valtteri Bottas, který měl nazuty mokré - modře označené pneumatiky. Byla to jejich letošní premiéra. A nutno říct, že Bottas se po okruhu poměrně dost klouzal. I za nízké rychlosti.

Bottase brzy následovali ostatní piloti. Všichni si chtěli vyzkoušet nové gumy v doposud nevyzkoušených podmínkách. Z tratě vyjeli Charles Leclerc nebo Nicholas Latifi. Problémům se nevyhnul ani Hamilton.

S tím, jak osychala ideální stopa, tak zrychlovaly jednotlivé časy, Na čelo se dostali oba piloti Ferrari, které následoval Verstappen. Slušné kolo zajel také Sergio Pérez. Voda chutnala rovněž Gaslymu či Magnussenovi. Výlet mimo trať předvedl Norris.

Can anyone topple the Prancing Horse, @ScuderiaFerrari this weekend? 👀#ImolaGP #F1 pic.twitter.com/gFQWUkO0Mm