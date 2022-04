PROHLÁŠENÍ po závodě: Usmívající se Leclerc, štěstí Mercedesu i smůla pro Red Bull

FERRARI

Charles Leclerc, 1. místo

Je to první závod, kdy jsme si kontrolovali náskok a dnes to tedy bylo auto! Samozřejmě jsem odváděl práci po celý víkend, ale bez auta by to nebylo možné. Zvlášť tady, kde jsme měli nesmírně dobrou rychlost. Samozřejmě je to teprve třetí závod, takže je těžké přemýšlet dopředu, ale máme silné auto a spolehlivé, takže se držíme na špici. Doufám, že to takto bude pokračovat a pokud ano, máme dobrou šanci a tak se nad tím jen usmívám.

RED BULL

Sergio Pérez, 2. místo

Pro mě to bylo náročné dostat se na tuto pozici, Lewis mě předjel, zabrzdil pozdě a měl dobrou první zatáčku. Potom to bylo všechno o tom ho dostat a přišel virtuální safety car. Hodně nám odcházely pneumatiky (střední), na tvrdých to bylo lepší, ale měli jsme smůlu s načasováním safety caru. Je to dobrý výsledek, ale bohužel jsme ztratili Maxe, bylo by skvělé pro tým být oba na pódiu. Ale těším se na další závody, v těch prvních jsme měli dost smůly.

Max Verstappen, nedokončil

Ztrácíme a o šampionátu v tuto chvíli ani nechci přemýšlet, je důležitější dojíždět závody. Dnes to byl obecně špatný den, neměli jsme rychlost, jen jsem kontroloval pneumatiky a snažil se dojet do cíle, protože to vypadalo na snadné druhé místo, ale nemělo vůbec smysl zkoušet bojovat s Charlesem, nemohl jsem ho dostat pod tlak. Ale my jsme ani nedojeli, takže je to hodně frustrující a neakceptovatelné. Věděl jsem, že je tam problém už od začátku, když před startem pracovali na voze a šlo o to zkusit dojet. Ale tyto věci, pokud chcete bojovat o titul, se stávat nemohou.

Christian Horner, šéf týmu

Ta frustrace je pochopitelná. Nevíme, co byl u Maxe za problém, ale zatím si nemyslíme, že se jednalo o motor, možná šlo o palivo. Musíme se na to podívat. Neměli jsme dnes na rychlost Ferrari, jeli si svoji ligu a je to zklamání nezískat body. Nicméně skvělá práce Checa, měl smůlu se safety carem, Lewise předjel skvělým manévrem vnějškem, potom musel předjet i George. Jako tým jsme prostě dnes na Ferrari neměli, na těchto pneumatikách, povrchu a okruhu... Nebyli dosažitelní a to jsme v pátek neviděli, dnes ožili. Musíme to napravit, odstoupení nemůžeme akceptovat a musíme to vyřešit. Max má právo říci, že po celý víkend nebyl spokojen s chováním auta a máme pár věcí, které by to měly vyladit. Nyní se jede do Evropy a musíme to hodit za sebe a posunout se vpřed.

MERCEDES

George Russell, 3. místo

Musíme dojet, abychom mohli vyhrát a dnes jsme těžili ze smůly a neštěstí ostatních. Dvakrát jsme měli štěstí, ale bereme to. Tvrdě pracujeme, abychom se vrátili zpět na špici a stát na pódiu je jedinečné.

