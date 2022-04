PROHLÁŠENÍ po kvalifikaci: Verstappen se na trati zatím trápí

FERRARI

Charles Leclerc, 1. místo

Bylo to dobré, protože v minulosti jsem se na tomto okruhu vždy trápil. Jako jezdec, asi mi úplně nesedí, ale pracovali jsme během tohoto víkendu tvrdě. A v Q3 se mi podařilo do poskládat a je to dobrý pocit a mám radost, že zítra startuji z pole position. Zase jsme byli naší rychlostí v kvalifikaci trošku překvapeni, tak uvidíme, co se bude dít zítra.

Carlos Sainz, 9. místo

Měli jsme problém se startérem. Auto nestartovalo a vyjeli jsme o tři minuty později, než jsme plánovali. Nemohl jsem zahřát pneumatiky, nestihl je připravit, všechno bylo moc nahonem a musel jsem jet se studenými pneumatiky, bylo to hrozné kolo. V Q3 se pokazilo vše, co mohlo, zvlášť, když jsem bojoval o pole position během celé kvalifikace.

Mattia Binotto, šéf týmu

Carlos ví, že jsem naštvaný, protože tyto problémy se startérem bychom mít neměli a je to katastrofa. Dnes se toho hodně pokazilo, takže nemohu být spokojen, vůbec ne. Ani když mi někdo řekne, že závod je zítra a že bych měl být spokojen.

RED BULL

Max Verstappen, 2. místo

Necítím se dobře, opravdu dobře jsem se během tohoto víkendu zatím necítil. Myslím, že jsem jediné kolo nezajel s opravdovou jistotou a pohodou. Trošku jsem se trápil, ale samozřejmě druhé místo je stále dobrý výsledek, ale je těžké jet na hraně. Zatím jsem během tohoto víkendu nejel úplně v pohodě. Za druhé místo jsem rád, ale jako tým chceme víc.

Sergio Pérez, 3. místo

Bylo to dobé. Myslím, že před sebou máme dobrý závod. Doufám, že fanoušci si to zítra pořádně užijí a bude na co koukat, protože už dnes v sobotu jsou tribuny plné. Snad to bude dobrý závod.

Christian Horner, šéf týmu

Jsem hodně spokojen, druhé a třetí místo a oba jezdci mají na to získat body. Maxe stálo hodně to probrzdění, asi tři desetiny, a to by bylo hodně blízko Charlesova času. Pérez jel s hodně palivem, protože chtěl jet tři kola. Charles zajel skvělé kolo, ale pořád jsme druzí a třetí.

MERCEDES

George Russell, 6. místo

Bylo to náročné, zkusili jsme to agresivně s nastvením a zatáčka 13 a 14 jsou hodně rychlé. Myslím, že když jsem tam přijížděl, byl jsem o čtyři desetiny pomalejší než Norris. Je to těžké, ale snažíme se najít co nejlepší kompromis. Chceme být tam, kde jsou Red Bully a McLareny. Cílem je porazit Norrise a udržet za námi Sainze.

ALPINE

Fernando Alonso, 10. místo

Myslím, že to bylo něco s hydraulikou, protože jsem nemohl přeřadit a řízení bylo hodně tvrdé. Nevím, jestli bychom mohli bojovat o pole position, ale to kolo bylo určitě na první tři místa a měl jsem další nové pneumatiky k dispozici. Je to hodně frustrující. Byl to asi můj nejlepší víkend za léta, bojoval jsem o pole, ale v závodě bereme, cokoliv.

ASTON MARTIN

Lance Stroll, 20. místo

Jeli jsme bezva kolo, viděl jsem video té nehody a kontaktu s Latifim a on se najednou rozhodl mě předjet a ve velmi podivné části okruhu. Myslím, že to bylo divné. Najednou se cpal přede mě a v tom místě se to zužuje. A byla z toho kolize.

