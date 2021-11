PROHLÁŠENÍ po závodě: Hamilton je vděčný za body, Verstappen za dobrý start

MERCEDES

Lewis Hamilton, 1. místo

Byl to přímý závod a vepředu jsem jel vlastně osamoceně. Samozřejmě si užívám závody, kde bojujete, ale dnes jsme ty body potřebovali. Takže si myslím, že to od týmu byl solidní výkon. Nemohu sledovat záznam, abych se podíval, co se v závodě dělo za mnou. Jsem vděčný za ty body, byl to tedy pořádný rok. Být v této pozici v této části sezóny se dvěma vyhranými závody v řadě je skvělý pocit a dobrou vizí do dalších dvou.

LEWIS: "It was a pretty straightforward race in the end and it was a great job by the team because we really needed the points today.



LEWIS: "It was a pretty straightforward race in the end and it was a great job by the team because we really needed the points today. To get back-to-back wins is a great feeling and sets us up well for the final two races."

Valtteri Bottas, nedokončil

Samozřejmě je to velké zklamání a náročný konec víkendu, který v pátek začal tak slibně. V zaváděcím kole jsem se trápil s teplotou pneumatik a potom jsem byl na špinavé straně roštu, takže se mi protáčela kola a na začátku jsem neměl přilnavost. Potom jsem se dostal do DRS vláčku. Mohl jsem se posunout, měl jsem rychlost, ale přišel defekt a to bez vibrací a bez jediného varovného signálu. Věděli jsme, že jedeme na limitu, ale pořád jsem měl dobrou přilnavost a cítil se dobře, zůstat venku byla jediná šance na případné pódium. A po výjezdu z boxů přišel konec, zrovna na tom nejméně šťastném místě. Auto bylo tak poškozené, že jsme se rozhodli kvůli bezpečnosti odstoupit.

Toto Wolff, šéf týmu

Je to vtipné, protože první pocit je hořkosladký. Oba šampionáty jsou tak důležité a Lewis byl skvělý. A dobrá zpráva je, že auto je opravdu rychlé. Kontroloval si závod z čela a snad to tak bude pokračovat i v Saudské Arábii a Abú Zabí. Valtteriho defekt přišel z ničeho nic. Pokusili jsme se projít to a zjistit, když přesně se to stalo, ale prostě jsme neměli žádný varovný signál, ani jedinou vibraci. Nic, co by značilo, že bychom měli zajet do boxů. Bohužel pro něj byl prvním, kdo ten defekt měl. Lewis si jel po svém, na Interlagosu probudili v sobotu lva a dnes jsme ho opět viděli. Arábie by nám měla sedět, má to dlouhé rovinky. Pohrajeme si s autem i motorem. Snad bude Valtteri nahoře. Nicméně, pokud všichni dokončí závod, bude se rozhodovat až v posledním závodě v Emirátech.



RED BULL

Max Verstappen, 2 místo

Samozřejmě naše startovní pozice byla ovlivněna tou penalizací, ale měli jsme opravdu dobrý start a potom jsem dojel druhý. Konec konců, získat to nejrychlejší kolo bylo hodně pěkné. Vím, že to až do konce bude náročné, ale to znamená, že to bude vzrušující. Bude to bitva až do konce. Zkusil jsem dnes všechno, ale po té penalizaci je druhé místo a nejrychlejší kolo opravdu dobrý výsledek. Byla to zábava a zbývají dva závody, může se stát cokoliv.

MAX: "Luckily we had a really good start. At the end of the day to get the fastest lap was very nice"

Sergio Pérez, 4. místo

Zvládli jsme se posunout po nepovedené kvalifikaci a podařilo se nám to rychle. Byli jsme v pozici bojovat o podium, ale bohužel to nevyšlo. Ale pro tým je to dobrý výsledek v tom větším měřítku a pohledu. Musíme se jen dál hodně snažil a tvrdě pracovat. Dal jsem do toho vše. Ten poslední virtuální safety car nás stál tu příležitost bojovat o pódium, ale je to lepší než nic. Dobré body a zbývají dva poslední závody. Pódium už mi chybí, takže se těším.

Christian Horner, šéf týmu

Zbývají dva velké závody a hraje se o všechno. Naše rychlost na rovince byla dnes velmi konkurenceschopná a fakt, že Max byl schopen zajet nejrychlejší kolo před výměnou na měkké bylo povzbudivé.



ALPINE

Fernando Alonso, 3. místo

Sedm let, ale konečně jsem se dočkal. Byli jsme v pár závodech blízko, ale ne dostatečně. Dnes, upřímně, věřil jsem, že bych mohl vést po prvním kole, s měkkými pneumatikami a mohl bych jít po Lewisovi. Ale nešlo to. Potom byl blízko Checo, ale tým odvedl skvělou práci. Dlouho jsem na pódium čekal, takže jsem šťastný.

FERNANDO: "It's been seven years but finally we got there [a podium finish]! I'm so happy for the team.



FERNANDO: "It's been seven years but finally we got there [a podium finish]! I'm so happy for the team. The team were excellent and the reliability of the car is great at the moment. I've waited so long for this and I'm so happy!"

Esteban Ocon, 5. místo

Dnes to byl z naší strany skvělý závod a jsem velmi rád, že jsem po startu z deváté pozice skončil pátý. Po dobrém startu se mi podařilo předjet Carlose [Sainze] a Jukiho [Cunodu]. Pokusil jsem se oplatit laskavost Fernandovi z Budapešti; zeptal jsem se týmu, jestli mě potřebují, abych za sebou udržel Péreze. Byl na čerstvých pneumatikách a nebylo to jednoduché, ale udělal jsem maximum, co jsem mohl. Dnešní výsledek je pro nás téměř výhra. Všichni v týmu si zaslouží uznání za tento fantastický výkon. Náskok 25 bodů nad AlphaTauri nás velmi dobře připravil na poslední dva závody roku!

Laurent Rossi, výkonný ředitel

Fantastický týmový výsledek. Za prvé, velká gratulace Fernandovi za pódium. Je to jeho první od návratu do týmu a musím říct, že po sezóně, kterou má, si to opravdu zaslouží. Věděli jsme, že se dnes naskytne velká příležitost s předzávodními penalizacemi na startovním roštu pro některá auta kolem nás, což nás posunulo do skvělé výchozí pozice. Odtud bylo na něm za volantem, aby se sám navigoval do sporu a aby tým provedl správnou strategii zavoláním ve správný čas a posádka zajistila perfektní zastávku v boxech. Všechny tyto prvky do sebe zapadly a konečný výsledek je zasloužený: naše druhé pódium v sezoně.

Nesmíme zapomenout na stejně skvělou Estebanovu jízdu, kdy závod dokončil na 5. místě. Také měl skvělý start, díky kterému se dostal do skvělé pozice pro bodování. Těžil z toho, že ostatní vozy zastavovaly dvakrát, zůstával v klidu a odnesl si 10 bodů. S dnešním bodovým zátahem jsme zvýšili náš náskok na AlphaTauri na pátém místě na 25 bodů, přičemž zbývají dva závody. I když je to výhoda, nebudeme se příliš předbíhat. Máme před sebou dva závody a jak jsme viděli, ve Formuli 1 se může stát cokoli. Naším cílem je stavět na našich dosavadních konzistentních výkonech v této sezóně – bodováním v 18 z 20 závodů – abychom si do konce roku upevnili páté místo.



ASTON MARTIN

Lance Stroll, 6. místo

Vůz byl dnes velice dobrý a zároveň jsem velmi spokojený s naším výkonem. V prvním kole jsem poskočit o pár míst a během prvního stintu bylo jasné, že máme tempo, abychom předvedli dobrý výkon. Předjel jsem [Jukiho] Cunodu na střední směsi a poté, co jsme dohnali kluky před sebou, jsme udělali na [Carlose] Sainze undercut a dostali se na 6. pozici. Celkově nám dnes všechno šlo perfektně a získat osm bodů po třech velkých cenách ve třech týdnech je velmi uspokojivá odměna za všechnu naši tvrdou práci.

Sebastian Vettel, 10. místo

Začátek závodu pro nás nebyl úplně dobrý. Po první zatáčce jsme byli v podstatě na chvostu startovního pole. Ze 17. pozice jsme se sice vzpamatovali, ale ztratili jsme potenciál získat více bodů, než jsme získali. Při nájezdu do první zatáčky tam bylo mnoho aut a byl jsem stlačený. Snažil jsem se to objet venkem, ale trať byla špinavější, než jsem čekal, a klouzal jsem doširoka. Je to frustrující, protože auto bylo rychlé, zvlášť když jsme byli na čistém vzduchu, což mi pomohlo dostat se na 10. příčku. Takže po prvním kole to byl silný závod, dobře jsme se zotavili. Je skvělé vidět dnes obě auta na bodech, takže si z víkendu si můžeme odnést mnoho pozitiv.

Otmar Szafnauer, šéf týmu

Z technického hlediska to byl složitý závod a chci vzdát hold našim skvělým jezdcům, zejména Lanceovi, který skvěle zvládal opotřebení svých pneumatik a tlak ze strany Ferrari a skončil šestý v intenzivním závodění během všech 57 kol. Byl hvězdou našeho dnešního závodu. Sebastian byl na startu vytlačen [Valtteri] Bottasem a musel vyjet mimo trať, aby se vyhnul nehodě, to ho srazila na 17. pozici, přičemž startoval z desáté. Poté jel velice dobře a skončil na bodech. Všichni se spojili a odvedli fantastickou práci, jak zde v Kataru, tak v řídícím středisku v továrně, je to skvělý pocit pro nás všechny, protože jsme zaznamenali náš první dvojitý bodový zisk od Paul Ricarda v červnu.



FERRARI

Carlos Sainz, 7. místo

Nebyl to nejzábavnější závod vzhledem k tomu, jak moc bylo třeba se starat o pneumatiky. I tak jsme odvedli dobrou práci a zvládli to s jednou zastávkou, a to jsme o tom chvíli pochybovali. Podle očekávání byl start na střední sadě náročný, trápil jsem se s v boji s okolními auty. Od té chvíle jsem se jen soustředil na první stint a pneumatiky, abych ho prodloužil co to půjde. A když mi řekli, že je to v pořádku a mohu na to šlápnout, konečně jsem si to užíval. Dojel jsem Ocona a Strolla, ale zasekl jsem se v provozu a v DRS vláčku, takže jsem je nedokázal předjet.

Celkově to byl pozitivní závod. Cítíme se dobře a auto je rychlé. Také jsme zvýšili náskok na McLaren, takže můžeme být spokojeni. Před posledními dvěma závody je zapotřebí krátká přestávka, především pro mechaniky a ostatní členy týmu. Díky jim! A gratuluji Fernandovi, bylo skvělé ho zase vidět na pódiu.

Charles Leclerc, 8. místo

Jako tým jsme měli pozitivní závěr víkendu. Osobně jsem rád, že se vrátila rychlost po té frustraci v kvalifikaci. Děkuji mechanikům za jejich výměnu šasi. Od prvních kol jsem se dnes cítil v autě mnohem lépe a věděl jsem, že na to můžu tlačit. Co se výsledku týče, není to vzrušující být až osmý, ale vzhledem ke startovní pozici a rychlosti, kterou jsme byli schopni ukázat, si myslím, že to bylo dobré. Uděláme vše proto, abychom si tu formu udrželi i v posledních závodech.

Mattia Binotto, šéf týmu

Výsledek musíme vidět přes brýle šampionátu konstruktérů. Přiblížil nás našemu cíli, který jsme si vytyčili. Věděli jsme, že se tu možná budeme trápit s opotřebením pneumatik, jako to bylo třeba na okruhu Paul Ricard, a tak jsme piloty připravili. Museli se přizpůsobit, neriskovat a zajistit, aby jednozastávková strategie fungovala. Byl to konzervativní přístup, ale vyplatil se. Tým pracoval dobře, mechanici odvedli vynikající práci, když vyměnili Charlesovi šasi včas a bez penalizace a potom znovu, když jsme udělali dvojitou zastávku s oběma vozy. Nyní náš čeká kratičká pauza přes posledními dvěma závody a chceme to završit pozitivně.



MCLAREN

Lando Norris, 9. místo

Je to zklamání. Dnes jsme měli rychlost na to, abychom získali dobré body. Byli jsme pátí a měli dobré tempo ve srovnání s těmi za námi, jen Fernando na tom byl o něco líp. Opravdu mě to mrzí, celý tým pracoval o víkendu skvěle a kvalitní výsledek si zasloužil.

Daniel Ricciardo, 12. místo

Smolný závod. Měli jsme nějaké problémy s palivem, které jsme museli šetřit, což dalo ráz našemu závodu. Nevím, o co šlo, ale musíme to zanalyzovat. Na to budeme mít teď čas, volný víkend je pro všechny nezbytný. Během příštího týdne se připravíme na zbylé dva závody sezony.

Andreas Seidl, šéf týmu

Tyhle tři závody během tří týdnů nám moc nevyšly. Lando dnes odjel silný závod, mohl získat čtvrté místo, ale bohužel to kvůli selhání pneumatiky nevyšlo. Přitom jeho tvrdá guma odjela méně kol než měkká, takže to bylo překvapení. Je to škoda, vůz byl silný a i strategie fungovala. Daniel odjel silný první stint, ale poté musel nezvykle moc šetřit palivo, což ho stálo závod. Musíme se na to podívat. Chtěl bych poděkovat týmu na trati i v továrně, všichni pracovali během těchto tří týdnů neuvěřitelně tvrdě.



ALPHATAURI

Pierre Gasly, 11. místo

Je to opravdu frustrující den. Jak Juki, tak já jsme startovali v TOP10, ale během závodu jsme se výrazně propadli dozadu. Dnes jsem vkládal do vozu veškeré naděje, snažil jsem se, co to šlo, ale byli jsme zkrátka příliš pomalí. Ani na začátku jsem nebyl schopen se držet Alonsa, takže jsme přešli na agresivnější strategii dvou zastávek, ale rychlost jednoduše chyběla. Dnes to nevyšlo, je to velké zklamání. Po včerejším incidentu jsme některé díly na mém voze vyměnili, netuším, jestli to nějako mohlo dnešní rychlost ovlivnit. Bude třeba to řádně prověřit, protože teď nemám pro můj výsledek vůbec žádné vysvětlení.

Juki Cunoda, 13. místo

Byl to obzvlášť těžký závod, na měkké směsi jsem se hodně trápil, poznamenalo to celý první stint. Opravdu jsme to nečekali, protože jsme v tomto víkendu měli celkově dobrou rychlost, ale ta v závodě citelně poklesla, takže je třeba prověřit data a zjistit, kde se nachází příčina. Je to opravdu škoda, Alpine dnes zajeli velmi silný závod, takže potřebujeme v posledních dvou závodech podobně zareagovat.

Jody Egginton, technický ředitel

Dnešní závod byl těžký, oba vozy se potýkaly s rychlostí a degradací pneumatik. Jukiho první stint byl poznamenán utrženým hledím přilby v zadním křídle. Důvodem byla narušená rovnováha, což si vyžádalo posunutí zastávky na mnohem dřívější dobu, abychom mohli cizí těleso odstranit. Tím se propadl ještě víc dozadu, než by bylo ideální.

Pierre měl rovněž potíže s vyvážením, pneumatiky na levé straně se opotřebovávaly extrémně rychle, takže se kvůli tomu nemohl udržet za vozy před sebou. Znovu jsme tedy museli zastávku urychlit a přizpůsobit strategii tak, abychom zvládli opotřebení pneu. Důsledkem těchto problémů byl pokles v pořadí a k tomu, abychom vybojovali ztracené pořadí zpět nám chyběla rychlost.

Všechna čest Alpine, u nich měkká směs fungovala, a to v dnešní těsné bitvě znamenalo rozhodující rozdíl. Očividně je celý tým zklamaný, protože prohrál boj o páté místo v Poháru konstruktérů, ale naštěstí jen dočasně, pořád ještě zbývají dva závody. I když to bude náročné, naše cíle se nemění a budeme tvrdě makat, abychom získali co nejvíce bodů.



ALFA ROMEO

Kimi Räikkönen, 14. místo

Překvapilo mě, jak se dařilo předjíždění, nakonec to byl zábavný závod. Na začátku jsem nečekal, že se budu moci utkat s některými soupeři, protože vůz se v podstatě choval stejně jako včera, ale dobře jsem odstartoval a pak se vše během dalších kol zlepšovalo. Měl jsem dobré souboje a na konci závodu jsme doháněli McLaren i AlphuTauri. Myslím, že jsme z tohoto závodu vytěžili, co se dalo.

Antonio Giovinazzi, 15. místo

Udělali jsme maximum, dnes to asi na lepší než patnácté místo nestačilo. Zajel jsem skvěle první kolo a získal čtyři místa, pak jsem po zbytek závodu sváděl zajímavé bitvy. Včera jsme se trápili, ale věděli jsme, že za příznivých podmínek můžeme skončit před Williamsy i Haasy - a to se nám povedlo. Jeli jsme na dvě zastávky, protože jsme věděli o značné degradaci pneumatik a tvrdých obrubnících, nakonec jsme byli rychlejší než naši největší soupeři. Vzhledem k tomu, kde jsme začínali, musíme být s naším výsledkem spokojeni.

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Po náročném víkendu byla neděle na trati lepší, i tak byla pro oba naše vozy hodně náročná. Rychlost v tréninku, kvalifikaci i závodě byla ovlivněna určitými škodami, nasbíranými během tréninků, takže příprava vozu pro solidní závodní projev jako dnes večer a nechat za sebou Williams a Haas bylo pozitivní.

Oba jezdci si vedli od začátku opravdu dobře, předjeli několik soupeřů a nakonec jsme se dokázali přiblížit na tři vteřiny Ricciardovi a Cunodovi. Naše umístění bylo maximem, čeho šlo dnes dosáhnout, a to se nám podařilo. Nyní máme týden na to, abychom se po třech závodních víkendech přeskupili a připravili se na poslední dvě Grand Prix v sezóně.



HAAS

Mick Schumacher, 16. místo

Bylo to dobré a můžeme být spokojeni s dnes dosaženým výsledkem. Dodrželi jsme zvolenou strategii. Start byl celkem slušný, na počátku jsem zdolal Latifiho, výkon auta byl příznivý a měli jsme dobrou šanci - na dosah jsem měl obě Alfy, což jsme očekávali, určitě to bylo něco jiného než na začátku sezóny. Je to otázka týmové práce, abychom vozu rozuměli stejně dobře a byli schopni pracovat s tím, co je k dispozici. Stále nacházíme nové okolnosti, nové způsoby, jak se zlepšit.

Nikita Mazepin, 18. místo

Očekával jsem degradaci pneumatik, proto jsem startoval na středně tvrdé, ale ke konci prvního stintu bylo znát, že vůz začíná být hodně nedotáčivý. Přesto jsem v té době zajel slušná kola, snažil jsem se jezdit stylem ne závodním, ale kvalifikačním, učil jsem se každým kolem. Byl to hodně horký závod. Naším cílem bylo zajel rychlé kolo a maximalizovat posun vpřed. Nebylo to nejjednodušší, ale příště to může být lepší.

Günther Steiner, šéf týmu

Dnešní závod se řadí mezi naše letošní lepší, ne-li vůbec nejlepší. Mick bojoval s Williamsem a Alfou, což bylo nečekané. Nedostali jsme se mezi ně, ale alespoň jsme jeli ve stejném balíku, což je pro celý tým povzbuzující. Nikita předvedl také velmi dobrý výkon, zvláště v první části; na to, že tu absolvoval před závodem pouze 15 kol a nikdy tu neřídil vůz s plnou nádrží, si vedl znamenitě. Vzhledem k tomu, že Williamsy stavěly dříve s jinou strategií, to bylo obtížnější, i proto ten výsledek.



WILLIAMS

George Russell, 17. místo

Dnes jsme zvolili agresivní strategii a snažili se v posledním stintu co nejlépe prosadit. Při opravdu vysokých rychlostech v pravých zatáčkách na tomto okruhu pneumatiky ocitají na hranici svých možností, ale museli jsme být tvrdí, abychom obstáli v boji s Alfou Romeo. Bohužel, levá přední pneumatika nevydržela, což bylo v tu chvíli rozhodující. Byla to škoda, že náš závod skončil takovým způsobem, ale nakonec jsme tím nic nezískali ani neztratili, protože naši nejbližší soupeři žádné body nezískali.

Nicholas Latifi, odstoupil po defektu pneu

Snažili jsme se jet s vědomím, aby vše fungovalo a dávali si pozor na pneumatiky, které byly často na samém limitu. Když došlo k defektu, překvapilo mě to, nečekal jsem, že k němu dojde tak brzo, takže jsme nemohli podle toho upravit naši strategii. Když musel George kvůli defektu do boxů, pořád jsem měl za to, že na aktuální sadě závod dojedu, protože všechno fungovalo v naprosté pohodě. Celkově si myslím, že riziko oné strategie stálo za to, zvláště poté, co jsme ztratili pozici ve prospěch Alfy Romeo. Víc už jsme udělat nemohli. Je škoda, že nám závod nevyšel, protože jsem se na tomto okruhu cítil opravdu dobře, ale to se někdy stává.

Dave Robson, ředitel oddělení výkonu vozů

Po ztrátě pozic v úvodním kole jsme se rozhodli zvolit v závodě jen jednu zastávku, což ostatně vyšlo téměř polovině startovního pole. Pneumatiky pro první stint byly v dobrém stavu; proto bylo rozhodnutí o jednom pit-stopu naší největší příležitostí ke zlepšení. Auta jela dobře, piloti si vedli znamenitě, takže defekty v samotném závěru byly velmi nepříjemné. Zvláště Nicholasův, protože ho postihl těsně po nájezdu do boxů, což znamenalo, že už nestihl do uličky zabočit.

Navzdory tomu, že to byl poslední trojitý závodní víkend, pracoval celý tým neúnavně a podával dobré výkony, oba piloti dostali k dispozici dobrý závodní vůz. Dnes jsme měli smůlu, zasloužili jsme si lepší umístění. Spoustu věcí jsme však zvládli dobře a můžeme být v tomto týdnu s naší prací spokojeni. Za čtrnáct dní se vrátíme na závěr sezóny, počínaje úžasnou výzvou na novém okruhu Jeddah v Saúdské Arábii.