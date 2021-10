GRAFIKA: Startovní rošt GP Itálie po penalizaci Bottase - McLaren v 1. řadě

Z prvního místa do závodu odstartuje Max Verstappen, jež sice dojel druhý za Valtterim Bottasem, ten se však po výměně pohonné jednotky musí přesunout na konec roštu.

Vedle Holanďana se tak do 1. řady postaví Daniel Ricciardo s McLarenem, jeho týmový kolega Lando Norris bude začínat hned za ním z 3. pozice.

#F1 #ItalianGP Sprint race Max. speeds + Speed trap 📊:

#Tsunoda over 356kph, #Ocon with #Alpine -3.8kph, Giovinazzi powered by #Ferrari -4.5kph, #Mercedes #amilton -5.1kph pic.twitter.com/nvgbqBL2EK