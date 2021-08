Hülkenberg oslovil týmy a čeká. Závodil by zadarmo?

Brzy čtyřiatřicetiletý závodník se na okruzích velkých cen objevil naposledy loni, kdy hájil barvy Racing Pointu. Tehdy zaskakoval za Lance Strolla i Sergia Péreze, kteří byli postupně pozitivně testováni na covid-19. Zkušený Němec odjel dobré závody, k zajištění sedačky pro novou sezonu mu to však nestačilo. Z části možná i kvůli tomu, že Hulk nedisponuje převratným sponzorským zázemím, které hraje v dnešní Formuli 1 prim. A nejen v ní.

Přesto bývalý pilot Williamsu věří, že má stále co nabídnout. „Pořád si myslím, že mám motorsportu coby aktivní závodník co dát. Chybí mi to. Můj život je teď o dost uvolněnější, absenci neustálého tlaku, který je na vás kladen si pevně uvědomíte až když o něj přijdete," říká Hülkenberg.

Právě v barvách Williamsu by se přitom mohl Nico do Formule 1 vrátit. Všeobecně se totiž předpokládá, že George Russell povýší do Mercedesu. Bez šance by Hülkenberg nemusel být ani u Haasu. „Některé týmy jsem oslovil, avšak nechci zacházet do detailů," pokračuje.

Zadarmo nicméně závodit nechce. „Takové spekulace tu jsou, ale víte... Pořád si myslím, že patřím do Formule 1, pořád mám na to, aby byly moje výkony velmi kvalitní. V takovém případě si podle mě zasloužíte, aby byla vaše práce adekvátně ohodnocena."