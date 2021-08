Mercedes favoritem na vítězství v Maďarsku? "Naivní"

Podle šéfa Stříbrných šípů Tota Wolffa bude jasným kandidátem na vítězství Max Verstappen: "Papírově nemůžeme tvrdit, že patříme mezi favority. Ale samozřejmě, že se maximálně vynasnažíme, aby šampionát zůstal otevřený nebo abychom dokonce získali výhodu."

"Pro nás to ale bude mnohem těžší než v Silverstone. Na druhou stranu si myslím, že toho teď chápeme o trochu více," poukazuje na rostoucí zkušenosti s vozem W12, který se před GP Británie dočkal rozsáhlého vylepšení.

Hamilton si tam s ním dojel pro vítězství, čelil však kontroverznímu okamžiku, když v prvním kole kolidoval s Verstappenem, který tvrdě havaroval a skončil v nemocnici. Brit byl za kontakt penalizován a Red Bull požádal FIA o opětovné přezkoumání kauzy s tím, že přednese nové skutečnosti.

Šéf traťových inženýrů Mercedesu Andrew Shovlin vysvětluje, proč mají před nadcházejícím víkendem tak nízká očekávání: "Silverstone je jednou z našich nejlepších tratí, proto by od nás bylo naivní, kdybychom si mysleli, že si do Maďarska přeneseme tuto výkonnost."

"Red Bull na tom bude dobře na okruhu vyžadujícím vysoký přítlak. Upřímně jsou teď dobří na všech okruzích. Po tom, co zažili v Británii, byli trochu potlučeni, proto si myslím, že se do toho vrátí fakt silní," předpokládá Shovlin.

"Jsme nicméně v polovině šampionátu. Rozdíly jsou velmi malé, pokud jde o body. A co se nás týče, dáme do toho teď všechno, abychom to zvládli," ujišťuje šéfinženýr Mercedesu, jemuž se podařilo stáhnout náskok Red Bullu.

"Pokud se před letní přestávkou dokážeme dostat dopředu, bude to fantastické. Je to zřejmě cíl, který si dáme. Je to náročný cíl, ale jak jsme viděli v Silverstone, všechno je možné, jen musíte vytrvat, snažit se a zlepšovat. Oni jsou týmem, který bude náročné porazit. Já si však myslím, že jsme silní a že do toho budeme dávat všechno, abychom vyhráli," dodává.