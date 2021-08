Hamilton se omlouvat nechce, Verstappen je po nemocničním vyšetření + VIDEO

Na sociálních sítích se vedou výbušné debaty, názory vyslovily obě zúčastněné strany, přičemž Red Bull jménem dr. Helmuta Marka a šéfa závodního týmu Christiana Hornera byly vysloveně útočné a dokonce inklinující k invektivám. Mercedes a Hamilton se bránili, že si nejsou vědomi žádného prohřešku, přestože komisaři při přerušení závodu udělili britskému pilotovi trestných 10 vteřin.

Verstappen dokázal po nehodě vylézt z vozu sám, ale už na první pohled vypadal značně otřeseně, takže vzal zavděk pomocí traťových maršálů. Byl schopen dojít sám k sanitce, náznak jistých problémů s koordinací pohybů byl znát. První prohlídka vedla k závěru, že je nezbytná důkladná lékařská kontrola, proto bylo rozhodnuto o transportu do nemocnice.

"Po závěru traťových lékařů na Silverstone Circuit Medical Center byl Max převezen do místní nemocnice k dalším preventivním testům. Veškeré poznatky budou zveřejněny v pravou chvíli," uvádí se v oficiálním prohlášení týmu Red Bull.

Maxův otec, bývalý závodník Jos Verstappen k tomu dodává: "Max cítil určité závratě, teď ho čeká v nemocnici vyšetření na CT. Měl rovněž určitou bolest v rameni a celkově utrpěl několik pohmožděnin. Stojí to za ho**o..." prohlásil při rozhovoru se Ziggo Sport.

Reaction from @redbullracing boss Christian Horner, after Max Verstappen was forced to retire on lap one at Silverstone - following a collision with Lewis Hamilton#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/iEPNuqDsd0 — Formula 1 (@F1) July 18, 2021

Rovněž podotkl, že se se svým synem podíval na záznam nehody: "S Maxem jsme si ten incident prohlédli, abychom přesně viděli, co se stalo. Max mi řekl: »Nechal jsem mu dostatek prostoru a už jsem byl polovinou vozu před ním. Prostě vrazil předním kolem do mého zadního kola. Je to jeho jasná chyba.« A za to dostane jen trest 10 vteřin, myslím, že to je směšné... Zvláště v takové zatáčce to není správné," pokračuje Jos Verstappen. Tesně před 23. hodinou poslali Verstapennové tweet z nemocnice, na němž sdělují, že po všech vyšetřeních je Max OK a děkuje za všechny přání a podporu.

Hamilton si chyby není vědom

Hamilton po oslavě vítězství na domácí půdě schytal pořádnou dávku útoků především ze strany Red Bullu. Na tiskové konferenci pilotů po závodě ještě před zveřejněním komentářů Maxe Verstappena a jeho otce na sociálních sítích prohlásil, že dle jeho názoru šlo o závodní incident a nemá potřebu se nijak omlouvat.

"Záběry jsem detailně nezkoumal, viděl jsem jen rychlou ukázku, když jsem se vrátil do garáže, ale pořádně se na ně podívám a budu se na tím vším určitě zamýšlet. Nemyslím, že se dle mého současného chápání nacházím v pozici, kdy bych se měl za cokoli omlouvat," prohlásil Lewis a dodal, že když se dozvěděl, že Verstappen putoval do nemocnice, měl o něj obavy a chtěl s ním co nejdřív mluvit, aby se »projasnil vzduch«.

Lewis Hamilton v Silverstone | foto: Mercedes AMG F1 Team

"Slyšel jsem, že Max je v nemocnici a to se mě rozhodně týká. Nikdo z nás nikdy nechce, aby se někdo z nás zranil, to nikdy nebylo mým záměrem, takže doufám , že je v pořádku. Určitě ho budu kontaktovat, jen abych se přesvědčil, že je v pořádku. Žijeme, abychom v dalších dnech opět soupeřili, čeká nás spousta těžkých závodů, musíme se naučit je slušně zvládat. S rozhodnutím komisařů nesouhlasím, ale vezmu si trest k srdci a budu pokračovat ve své práci. Nebudu si stěžovat. Každý může mít jiný názor a je mi úplně jedno, jak na to lidé nahlížejí. Dělám jen to, co mám a za dnešek jsem opravdu vděčný," rozhovořil se Hamilton.

Reagoval rovněž na výpady ze strany Red Bullu a zejména Christiana Hornera, že se dopustil špinavé praktiky: "Opravdu nemám Christianovi co vzkázat, snad jen kromě toho, že ona výhra rozhodně není laciná. V našem týmu je 2000 zaměstnanců, kteří nesmírně tvrdě pracují, takže nejde jenom o mě. Už jsem řekl, že tohle není způsob, o co bych v závodě stál. Je důležité, abychom všichni udělali krok zpět, protože emoce planou a já dobře vím, jaké to je přijít o důležité body a být v takové pozici, takže obecně si s tím nelámu hlavu," uzavírá Hamilton.