Ve třetím tréninku nejrychlejší Verstappen, Schumacher tvrdě boural

Ve třetím tréninku pokračovalo v dobrých výkonech Ferrari, když se Sainz s Leclercem pravidelně přetahovali o nejrychlejší kola. Sekundovat jim dokázal jen Verstappen, který dokázal tandem z Maranella rozdělit. Holanďan byl pětadvacet minut před koncem druhý. Čtvrtá a pátá příčka patřila Mercedesům, ale ty ztrácely už víc než půl vteřiny.

Následovali Pérez, Norris a Giovinazzi. Trápilo se Alpine, Alonso s Oconem se nacházeli jen na čtrnáctém, respektive osmnáctém místě. Pomalý byl také sedmnáctý Cunoda, kdežto Mazepin potvrzoval,. že mu Monako zatím sedí. Rus porazil Schumachera v obou čtvrtečních trénincích a ve stejném trendu pokračoval (zatím) i tentokrát.

🚩 RED FLAG 🚩



Mick Schumacher has a big crash, but he is safely out of the car #MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/KH5sG35jLR