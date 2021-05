Pérez věří, že v Monaku bude moci s Red Bullem konečně vyhrát

Mexičan po loňské sezóně nahradil Alexandera Albona, jenž se proti Holanďanovi v týmu nedokázal prosadit - po slibných výkonech v Toro Rosso a přestupu k mateřské stáje stále zaostával. Sergio sice ještě ani jednou letos nedojel na pódiu, přesto si již dává smělé cíle.

"Ohromně se těším do Monaka, obzvlášť s tímto autem. Myslím, že budeme mít šanci na vítězství v závodě, takže jo, snad budeme zpět v silné formě," věří Pérez, jenž naposledy ve Španělsku skončil pátý po bídné kvalifikaci, v níž si stěžoval na bolest ramene. Během závodu strávil většinu času za McLarenem Daniela Ricciarda.

"Má důvěra v auto samozřejmě narůstá. Pokaždé, když dokončím víkend, tak si říká: 'Kéž by teprve teď začínal.' Vzhledem k tomu, jak je v této době omezen čas strávený na trati, tak je to těžké dostat se do plné rychlosti... V Monaku to zkusím znovu, poučím se z toho, co jsem udělal a vrátím se silnější," slibuje pilot Red Bullu.

Sergio Pérez se na Monako už moc těší | foto: Red Bull Content Pool

"Podle mě je důležité pokračovat v těchto krocích a dát dohromady celý víkend. Zkrátka mi to trvá příliš dlouho dostat se do toho naplno, když dorazíme na nový okruh. Celý pátek přizpůsobuji svůj styl a ještě se do toho s autem úplně nedostanu. Vidíte sice, jak některé věci fungují, ale ne dohromady. Jakmile se nám to podaří, tak rozhodně budeme mít na to jezdit hodně rychle," pokračuje Pérez.

Při své adaptaci a nastavování vozu spoléhá na Verstappenova data, nicméně přichází na to, že vůz Red Bullu vyžaduje odlišný styl na každém okruhu, kam zavítají.

"Jak opravdu jezdit s vozem, dostávat z něj maximum a přizpůsobit svůj jízdní styl, to jsou věci, na kterých nejvíce pracuji. A každý okruh je jiný. Není to tak, že se něco naučíte a ono to funguje v Monaku. To je tou nejdůležitější věcí - stále tomu přizpůsobuji svůj styl," přiznává Pérez.