PROHLÁŠENÍ po kvalifikaci: "Kdo by si byl pomyslel,..." slaví Hamilton stou pole position

MERCEDES

Lewis Hamilto, 1. místo

Nemohu uvěřit, že jsem zajel stou pole position. A vděčím za to lidem v továrně, kteří neustále navyšují laťku a nikdy se nevzdávají. Ta podpora, které se mi dostává, to je pro mě jako sen. Práce s nimi a ta cesta, kterou jsme společně prošli, byla neskutečná. Kdo by si na konci roku 2012 pomyslel, kdy jsme se rozhodli spolupracovat, povede k mé sté vítězné kvalifikaci. Takže cítím pokoru a jsem vděčný. Jsem nadšený, jako by to byla moje první.

Trošku jsem se obával změn, které jsme potenciálně měli před kvalifikací udělat. Vždy se snažíme vůz zlepšit, ale je to vždycky risk, protože musíte mít pořád na paměti i závod. Pár změn jsme provedli a jakmile jsem vyjel, věděl jsem, že to je špatně. Bylo to moje rozhodnutí, ale nakonec to bylo náročné. Takže proto jsem během kvalifikace ztrácel. Pořád jsme na voze pracovali a snažili se tu rychlost zlepšit, ale první kolo v Q3 bylo to nejlepší, co jsem zvládl. A to bylo skvělé. Chtěl jsem se dál zlepšovat, v dalším kole jsem byl myslím v některých sektorech o desetinu a půl rychlejší, ale nakonec jsem to nezvládl.

RED BULL

Max Verstappen, 2. místo

ALFA ROMEO

Antonio Giovinazzi, 14. místo

Byl to dobrý výkon a myslím, že jsme dostali z auta maximum, všechno, co bylo možné. Moje rychlé kolo v Q2 bylo dobré, možná jsem se mohl ještě trochu zlepšit, ale ke Q3 jsem měl i tak dost daleko. Pořád se zlepšujeme a dostat se opět do Q2 je pro mě povzbuzující. Se svým výkonem jsem spokojen, ale pořád nejsme tam, kde bychom chtěli a měli být - v první desítce. Děláme ale pokroky. Soustřeďme se na naše zítřejší závodní tempo; důležité bude první kolo, protože se tady hodně špatně předjíždí, ale jsme připraveni využít každou příležitost.

Kimi Räikkönen, 17. místo

Zůstat v Q1 je zklamáním, zvláště poté, co dopoledne vypadalo všechno mnohem lépe. Pořád jsem se cítil ve voze dobře, kolo nebylo špatné, ale ztratil jsem v posledním sektoru. Na konci kola jsem se dostal příliš blízko k vozu přede mnou a tím jsem ztratil šanci - když tohle uděláte a správně neodhadnete následný manévr - zaplatíte za to vysokou cenu. Uvidíme, co půjde udělat zítra, abychom se vrátili zpět do středu pole. Špatně se tu předjíždí, ale dám do toho všechno.

Frédéric Vasseur, šéf týmu

Dnešek byl ukázkou toho, jak těsný a konkurenceschopný je střed startovního pole. Rozdíly byly neuvěřitelně malé - v Q1 první a sedmnáctou pozici dělila jedna vteřina a mezi druhým a šestnáctým pilotem byl odstup jen o něco málo více než půl vteřiny. V takových podmínkách musíte zajet dokonalé kolo, což se dnes Kimimu nepovedlo. Naštěstí se do Q2 dostal Antonio a kvalifikoval se před Russellem, ze 14. místa má dobrou výchozí pozici v boji o body od samého začátku závodu. Jako vždy nikdo netuší, co se v neděli stane, ale pokud si vybojujeme dobrou pozici, můžeme těžit s vyvíjející se situace.

WILLIAMS

George Russell, 15. místo

Myslím, že dostat se do Q2 dnes bylo maximem. Veděli jsme, že ve srovnání výkonů naše auto na tomto okruhu nikdy nepracovalo perfektně. V druhém tréninku jsme se trochu prali s nastavením, ale dnes byly podmínky klidnější. Vůz se choval mnohem lépe a podařilo se nám zdolat v přímém souboji Cunodu a Räikkönena, takže dnes jsme naše šance maximalizovali. Očekávám zajímavý závod v teplém počasí, možná bude zítra i trochu pršet. Nevím, jestli před závodem nebo při něm, ale očekávám, že déšť dorazí a trochu závod okoření.

Nicholas Latifi, 19. místo

Zatím to je pro nás hodně náročný víkend. Při druhém pokusu jsem utrpěl nějaké poškození a to mi při rychlém kole nijak nepomohlo. Také byl dost silný provoz, všichni se nahromadili před nájezdem do rychlého kola, ale pro všechny to bylo stejné. Co se týče závodu, mohou nastat určité potíže, pokud nebudou čerstvé pneumatiky, takže zítra to bude pořádná výzva.

Dave Robson, ředitel závodního provozu

Změny, provedené po třetím tréninku vedly oproti druhému ke zlepšení. George byl úpravami velmi spokojen, udělali jsme opravdu velmi slušný pokrok. Kvalifikace pak byla obtížná, s typickým bojem o postupový čas v samotném závěru. Očekávali jsme, že výsledky v Q1 budou velmi těsné a tak jsme se rozhodli použít tři sady nových pneumatik. George se s tím popasoval dobře a postoupil do Q2, ale už mu žádné nové pneu nezbyly. Jeho jediný pokus na již ojetých gumách byl za daných okolností velmi dobrý a byl schopen vyvinout jistý tlak na Giovinazziho.

Nicholasovo auto bohužel utrpělo v rychlé zatáčce 9 nějaké poškození a to poznamenalo jeho finální pokus v Q1. Čeká nás oprava před závodem. Jak jsme viděli, kvalifikace je jenom kouskem víkendu, nyní už se zaobíráme závodem a zítra se pokusíme o posun vpřed.

HAAS

Mick Schumacher, 18. místo

Jsme opravdu spokojení. Byla to jedna z našich nejlepších kvalifikací. Zvládli jsme dostat auto tam, kam jsme chtěli a udělali jsme přes noc hodně změn. A byly správné. Cítím, že děláme ty správné kroky, podle předpokladů jsme měli být za Williamsy, ale dopadlo to jinak, jsme před jedním z nich! Musíme nyní mířit trošku výš a pokusit se dostat blíž Q2. Myslím, že abychom to zvládli, jsme nyní na správné cestě. Bude to však těžký závod, budeme asi sledovat velké opotřebení zadních pneumatik, a tím myslím všechny. Prostě nezbývá než počkat a uvidíme.

Nikita Mazepin,20. místo

Teploty v mém prvním a posledním kole na měkké sadě byly dobré. Ty druhé byly náročnější. Ale když přišel čas, teploty jsme zvládli. Je to naše druhá, čistá kvalifikace, takže s tím jsem spokojen. Na druhou stranou nejsem ještě spokojen s vyvážením auta. Těžko se řídí. A je těžké ho udržet ho na trati zatímco se snažíte zajet co nejrychlejší možný čas. Stále je to dohánět, ale čistá kvalifikace je dobrý krok vpřed.

Günther Steiner, šéf týmu

Oproti tomu, kde jsme byli včera. Myslím, že celý tým odvedl skvělou práci. Dojeli jsme před Williamsem, a tam nyní bojujeme. V Portugalsku se to nepovedlo, ale tady jsme to s jedním autem zvládli. Nikita také udělal dobrý pokrok, protože včera pochopitelně neměl nejlepší den. Musíme se dál zlepšovat a šplhat výš. Je to stále probíhající učební proces. Všichni se na tom podílíme.

