PROHLÁŠENÍ po kvalifikaci: Hamilton je i přes pole position obezřetný

MERCEDES

Lewis Hamilton, 1. místo

Fyzicky je to náročné. Je to nejrychlejší čas, který jsme tu kdy jeli, takže síla, která na vaše tělo působí, je pěkně intenzivní. A potom už je to jen o zvládání a práci s pneumatikami. Moje první kolo bylo hodně slušné, a odvedlo tu práci, takže díky za to. Včera jsem byl s kluky v garáži do deseti hodin v noci a procházeli jsme detaily a hledali, kde se pro závod zlepšit.

Valtteri Bottas, 2. místo

Věděl jsem, že to bude opět těsné. Lewisovo nejrychlejší kolo bylo výborné, hlavně ve třetím sektoru. Zajel ho čistě. Hlavní je i to, že máme první řadu pro tým. Zítra bude nejlepší příležitostí start. V pátek jsem si ověřil, že v v závodním tempu jsem konkurenceschopný.

RED BULL

Max Verstappen, 3. místo

Tohle je maximum, kterého v tuto chvíli můžeme dosáhnout. Jen doufám, že v závodě to bude těsnější. Na dlouhé vzdálenosti naše rychlost nevypadala špatně. Vím, že se tu těžko předjíždí, ale uděláme vše, co můžeme, abychom je dotáhli a znepříjemnili jim závod.

Ferrari



Charles Leclerc, 9. místo

Nebyl jsem spokojený s vozem. Nefungoval už ráno a v kvalifikaci se to každou další částí jen zhoršovalo. Trápíme se s přilnavostí a správným fungováním pneumatik u tohoto vozu permanentně. Zítra se budeme snažit.

Sebastian Vettel, 11. místo

První sektor byl dobrý, ale ve druhém bylo auto stále nervóznější. Zhoršovalo se to, bylo těžké vůz správně vyvážit. Třetí sektor se zase vše lepšilo. Jsou věci, kterým v tuto chvíli fakt nerozumím. Ale snažím se prostě dělat maximum.

Alpha Tauri

Pierre Gasly, 10. místo

Můžeme být spokojeni. Opět jsme se dostali do Q3. Mám radost hlavně proto, že to včera nebylo lehké, ale udělali jsme dobrý pokrok a v Q2 jsem získal dobrý výsledek. Závod nebude snadný, ale pokusíme se získat nějaké body, abychom napravili minulý závodní víkend.

Daniil Kvyat, 12. místo

Dopoledne to bylo těžké. Nebyl jsem spokojený, takže jsme na autě udělali nějaké změny. Nakonec je to docela fajn. Moje kolo bylo ok. Dvanáctá pozice je fajn výchozí bod. Budeme startovat na čerstvých pneumatikách. Snad zítra dokončíme v top 10.

Guillaume Dezoteux, šéf výkonnosti vozu

Ráno jsme ověřovali změny na voze a nastavení. Podmínky ba trati byly oproti včerejšku složitější kvůli vysokým teplotám. Pierre získal z našeho balíku maximum. Daniilovi chybělo k postupu do Q3 velmi málo, což je frustrující.. Každopádně pro závod jsme v dobré pozici, Chceme bojovat o body. Přes noc koukneme na různé strategie, abychom byli dovře připraveni.

Haas

Kevin Magnussen, 16. místo

S proklouznutím do Q2 to bylo těsné, nepovedlo se to, ale asi to nějaký extra vliv nemělo. I když to dnes cítím jako zmeškanou příležitost. Doplatili jsme na provoz. Přišel jsem v něm o teplotu pneumatik. Ochladly, takže to bylo složité. Opravdu jsem věřil, že se kvalifikuji lépe. Pro závod si celkem věřím, naše závodní tempo vypadá dobře.

Romain Grosjean, 17. místo.

Auto nebylo dnes ráno stejné jako včera. Bohužel. Chtěli jsme udržet včerejší rychlost, ale nevyšlo to. Museli jsme vyměnit spoustu dílů, hlavně motor. Kluci pracovali do poslední možné chvíle. Na trati jsem ve vůz necítil důvěru. Je to frustrující, musíme to analyzovat.

Guenther Steiner, šéf týmu



Dnešek je zklamáním. Po včerejším tempu jsme věřili ve víc. Musíme to analyzovat. Naše závodní tempo vypadá o dost lépe. Budeme se to zítra snažit napravit. Budeme tlačit na maximum. Snad budeme mít dobrý start a dobrý závod.

Alfa Romeo

Kimi Raikkonen, 14. místo

Byl to rozhodně pozitivní den: auto se cítilo mnohem lépe a dalo mi to důvěru řídit, jak jsem chtěl." Dostali jsme se do Q2 a mohli jsme dosáhnout ještě více, ale neměli jsme žádné další sady měkkých pneumatik, takže jsme museli používat média. Možná jsme mohli být v boji o Q3, ale prozatím musíme být šťastní. Měli jsme rychlost. Pohybujeme se správným směrem a víme, co musíme udělat, abychom byli zítra v bodech - být rychlejší než kluci před námi.

Antonio Giovinazzi, 20. místo

Nebylo to snadné. Na konci prvního kola jsem šel na obrubník a myslím, že se podlaha mohla poškodit. Budeme muset zkontrolovat, co se stalo, ale poté bylo obtížné odjet druhé kolo. To bylo dnes, teď musíme myslet na závod. Bude obtížné získat dobrý výsledek z 20 pozice a to i při dobré strategii, ale uděláme maximum.

Frédéric Vasseur šéf týmu

Pro tým to byla povzbuzující kvalifikace , na které se dá stavět. Kimi odvedl vynikající práci, aby vyšplhal z Q1 a dal nám dobrou šanci být zítra v boji o body. Škoda, že Antonio skončil tak brzy, bohužel možná utrpěl během svého prvního běhu nějaké poškození a nemohl se zlepšit ve druhém. Celkově se však zdá, že jdeme ve směru, který chceme, takže se musíme neustále zlepšovat.

WILLIAMS

George Russell, 18. místo

Byl jsem spokojen, protože v tréninku jsme vůbec nebyli konkurenceschopní a tak jsem rád za náš výkon a pokrok, nicméně musíme pochpit, kam se poděla naše sobotní rychlost. V tomto horku jsme se trápili s pneumatikami a je to divné, protože na papíru by nám tento okruh měl sedět než ten předchozí v Silverstone. Musíme se na to podívat a zjistit, co se děje a kam se poděla rychlost a jednat podle toho.

Nicholas Latifi, 19. místo

Zmenšili jsme ztrátu ze včerejška po výrazných změnách, které jsme provedli, ale ani tak to nestačilo. V mém posledním kole jsem mohl najít asi dvě a půl desetiny, ale ani to by nic moc nezměnilo. Neměli jsme potenciál na postup do Q2, který jsme ukázali v minulých závodech, protože to teplo nám moc nevyhovuje. Musíme se soustředit na závod a uvidíme, co zvládneme.

Dave Robson, šéf výkonnosti vozu:

Měli jsme náročný den a musíme pochopit, co udělat pro to, abychom z pneumatik dostali víc. Udělali jsme pár dobrých změn, ale i tak jsme se trápili víc, než jsme čekali (v tréninku) a museli udělat další úpravy. Za těch podmínek to šlo vlastně celkem dobře a oba jezdci zajeli dobrá kola. Bohužel Nicolasovo poslední kolo bylo ovlivněno provozem a i George tím byl poškozen. Přesto to se prostě může stát a nejlepší obranou je rychlost auta, kterou jsme dnes neměli dostatečnou. Musíme na tom zapracovat a zlepšit naši pozici v dalších závodech a mezitím se připravíme na zítřejší závod, kde snad budeme soupeřit s Haasy a Alfami Romeo. Závodní rychlost v pátek byla pro většinu náročná a bude zajímavé, jaké strategie a pneumatiky budou ostatní zítra volit.

Další prohlášení budeme postupně doplňovat.