Těsnou kvalifikaci ovládl Hamilton, Verstappen druhý

Kvalifikace odstartovala s desetiminutovým zpožděním kvůli přestavbě jedné z bariér podél trati. Jako první si měřené kolo připsal Latifi (1:20,2). Mick Schumacher byl o necelou desetinu pomalejší, s odstupem dalších dvou desetin následoval Mazepin. Chvíli poté se do čela dostal Bottas na žlutém obutí, kterého následoval Verstappen na červených a Hamilton na žlutých. Před Brita se dostal Sainz, Španěl byl po prvních pokusech o dvě desetiny rychlejší než Leclerc. Norris měl své rychlé kolo rozjeté také dobře, ale v posledním sektoru jej zbrzdil provoz, a tak z toho bylo jen průběžné osmé místo.

Velmi kvalitně zajel jedenáctý Russell, v zóně nepostupujících se průběžně nacházeli Raikkonen, Stroll, Latifi a oba Haasy. Lance Stroll se však nakonec do Q2 dostal, místo něj uvízl v Q1 Cunoda.

Po úvodních pokusech v Q2 vedl Verstappen s náskokem téměř půl vteřiny na Bottase. Za Finem následovali Hamilton, Norris, Sainz a Leclerc. Do Q2 by se neprobojovali Ocon, Pérez, Vettel, Giovinazzi a Russell. Zrychlit tedy musel zejména Pérez, pro kterého by byl konec v prostřední části velkým zklamáním.

Perez's spin means he's set no time



With 5 mins to go, here's the order with one more flying lap to come



HAM

VER

BOT

OCO

SAI

RIC

LEC

NOR

ALO

PER#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/1lB6lKNvcs