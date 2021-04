PROHLÁŠENÍ po závodě: "Měl jsem štěstí," hodnotí Hamilton

RED BULL

Max Verstappen, 1. místo

Bylo to velmi náročné, obzvlášť na počátku to bylo těžké se udržet na mokré trati a vystihnout ten správný okamžik, kdy přejít na ty hladké. Dobře jsme to ale všechno zvládli. Zažil jsem hrůzostrašný okamžik, když jsem moc přidal plyn při restartu a málem dostal smyk. Svým dobrým startem jsem byl překvapený, po loňsku jsme start analyzovali a odvedli skvělou práci. V šampionátu jsem sice hned za Lewisem, ale sezóna je ještě dlouhá, takže zůstávám při zemi.

Sergio Pérez, 12. místo

Podmínky byly náročné a udělal jsem pár chyb, které nás stály hodně. Trápil jsem se s teplotou pneumatik a za safety carem jsem to pokazil, za což jsem dostal penalizaci. Důležité samozřejmě je zvyknout si na auto a že se z těchto lekcí poučím. Ale zkazil jsem to a jsem zklamaný sám ze sebe. Omlouvám se týmu. Myslím, že pódium bylo naše a rychlost byla dobrá, takže jsme měli dojet první a druzí. Musíme se soustředit na další závod a budu tvrdě pracovat, abych byl silnější.

Christian Horner, šéf týmu

Max jel skvěle, bez chyb a zasloužil si toto vítězství. Je to skvělé vyhrát, zvlášť, když nám v Bahrajnu první místo tak těsně uniklo. Měl úžasný start. Celý tým odváděl dobrou práci a je to pro nás důležité vítězství. Sergio měl špatný den, včera se mu dařilo, ale dnes nic nevycházelo. Měli jsme dnes Mercedesu vzít mnohem více bodů, ale ještě je před námi dlouhá cesta.

MERCEDES

Lewis Hamilton, 2. místo

V první řadě chci pogratulovat Maxovi, odvedl fantastickou práci - a také Landovi. Je to příjemné vidět McLaren na pódiu. Já jsem v závodě udělal chybu, naštěstí jsem ale auto dovezl do cíle. Byla jen jedna suchá stopa a mimo ní jsem nedokázal zabrzdit - měl jsem kliku, že jsem se znovu rozjel.

Během přestávky jsem o dojezdu na druhém místě a udržení vedení v šampionátu vůbec nepřemýšlel. Snažil jsem se dostat zpět do závodní nálady. Nevěděl jsem, kudy předjíždět, se všemi těmi kluky jsem si užil zábavu.

Valtteri Bottas, nedokončil

Na rovince jsem ho viděl, potom jsem si všiml, že se přesunul doprava. Z opakovaných závodů jsem viděl, vždycky nechávám místo pro dvě auta, aby se tam vešly, ale on ztratil kontrolu a narazil do mě. A bylo po všem. Nevím, o čem mluví, protože to byla jasně jeho chyba. Nelíbí se mi to, ale tak to prostě je.

Toto Wolff, šéf týmu

Myslel jsem, že je závod zcela ztracený. Lewis... Neuvěřitelná jízda a prostě nás dnes zachránil. Co se kolize Valtteriho a George týče, bylo to dost špatné. Rozhodně teď neměli přátelský pokec, ale musíme se na to podívat, protože aby člověk mohl tančit tango, musejí být dva. Možná to není padesát na padesát, ale padesát na čtyřicet... ale nevím, kterým směrem. George jsem zatím neviděl. Pořád ho škádlím, že pokud bude odvádět dobrou práci, může být v Mercedesu. Pokud ne, bude jezdit Renault Clio cup. Dnes to bylo blíž Renault Clio cupu.

MCLAREN

Lando Norris, 3. místo

Jsem šťastný, je to hezké zotavení po včerejšku. Moc dobře jsem ale neodstartoval. Ke konci jsem se snažil udržet druhé místo, ale Lewis byl moc rychlý. My jsme se po zásluze dostali na pódium, díky vlastní rychlosti. Zvolili jsme pro restart měkké pneumatiky a měli dobré tempo. Věděl jsem, že se budu ke konci trápit a že to s Lewisem za zády nebude snadné, 3 poslední kola jsem se snažil udržet před ostatními.

Daniel Ricciardo, 6. místo

Jeden z těch závodů, kdy začalo pršet při cestě na start a vy netušíte, jak to půjde. Zvládl jsem získat na startu pozici a chvíli jel na pátém místě. Jakmile trať oschla, zničil jsem si přední pravou pneumatiku a chyběla tudíž rychlost. Po restartu jsem se snažil jet na měkkých co nejdéle, ale nezvládl jsem to. Myslím, že jsem se trápil se všemi čtyřmi. Takže to nebyl skvělý závod, ale myslím, že to výsledek není úplně špatný a máme dost bodů do poháru konstruktérů, když je Lando třetí. Gratuluji mu, je skvělé vidět, že je auto rychlé. Moje rychlost nebyla nijak zvláštní a musíme na tom pracovat a zlepšovat se.

Andreas Seidl, šéf týmu

Byl to vzrušující závod a skvělá show pro fanoušky. Landovo pódium je skvělou odměnou celému týmu za jejich tvrdou práci během tohoto víkendu, ale i celé zimy. Skvělé bylo rozhodnutí jet na měkké sadě po restartu. To nám dalo výhodu a Lando předjel Charlese. Létal celý víkend a zvládl hodně náročných situací v těžkých podmínkách. Jel skvěle a zasloužil si to stejně jako jeho tým. Daniel také odvedl skvělou práci. V autě se ještě necítí úplně jistě, což je pochopitelné, ale zajel čistý závod a udělal dobrá rozhodnutí a získal body, které budou hodně cenné. Po dobrém víkendu se nyní obracíme k Portimau.

FERRARI

Charles Leclerc, 4. místo

Byl to zajímavý závod, i když frustrující, protože jsem na tom byl dobře, ale červená vlajka smazala naši výhodu z první části a bohužel jsem se po restartu trápil a byl jsem na rovinkách zranitelný a tak bylo těžké bojovat nebo se bránit. Faktem je, že jsme zariskovali s větším přítlakem, což nám v dešti pomohlo, ale za sucha to bylo o to náročnější. Celkově jsem s výkonem spokojen. Rozhodně je to motivační a bojujeme o zajímavější pozice, což je pozitivní. Pracujeme dobře a pokud v tom budeme pokračovat, jsem si jistý, že brzy budeme bojovat o přední příčky.

Carlos Sainz, 5. místo

Z jedenáctého místa na páté! Poprvé v mokru. Bylo to opravdu náročné. Na startu jsem zariskoval a získal čtyři pozice, ale podmínky byly náročné a byla špatná viditelnost. Jel jsem na limitu a měl jsem dobrou rychlost. A byl jsem rychlý i za sucha, takže jsem spokojen. Stále se zlepšujeme, místy jsem kvůli riskování udělal sem tam chybu, ale jdeme správným směrem. Pro tým jsou do dobré body a s oběma auty! Byl to velmi solidní závod. Je to povzbudivé a musíme dál pracovat.

Mattia Binotto, šéf týmu

Na odlišném okruhu a za odlišných podmínek oproti prvnímu závodu tento výsledek potvrzuje, že jdeme správným směrem. A fakt, že jsme zklamaní, že ani jeden jezdec není na pódiu je toho dalším důkazem. Můžeme říci, že výsledky prvních letošních závodů jsou pozitivní. Od druhé poloviny 2019, konkrétně Japonska a Mexika, jsme neměli oba jezdce na bodech ve dvou po sobě jdoucích závodech. Musíme v pom pokračovat a závod po závodě ukazovat, že víme, jak se zlepšit. Nemohu se už dočkat Portugalska!

ALPHA TAURI

Pierre Gasly, 8. místo

Byl to určitě velmi náročný den - startoval jsem z pátého místa, ale na začátku jsme provedli odlišnou volbu pneumatik a rychle jsem se propadl dozadu. Není divu, že jsem byl hodně zklamaný, ale pokračoval jsem v boji a po červené vlajce se mi povedlo opět se vyšplhat do bodované desítky, takže pár bodů za víkend je dobrých. Nebylo to snadné, takže bodovaná příčka je pozitivem, ale myslím, že jich mohlo být více, s ohledem na mou startovní pozici. V sobotu jsme předvedli potenciál vozu, příště se budeme muset zaměřit víc na závodní víkend.

Juki Cunoda, 13. místo

Domnívám se, že pro diváky to byl fantastický závod, ale sám za sebe jsem hodně zklamaný a musím se týmu omluvit. Je škoda, že jsem se po červené vlajce nevyvaroval chyby, ale až do té chvíle závod probíhal úspěšně a moje rychlost byla solidní. Poprvé jsem jel ve voze F1 na mokru a zjistil, jak opatrný musím být, zejména při akceleraci. Start na pneumatikách do přechodných podmínek to ještě ztěžoval, ale byla to skvělá příležitost pochopit, jak směsi fungují v různých podmínkách. Možná na mě dnes nějaké body čekaly, ale to je ona křivka učednických závodů, zkušenosti mi mohou být prospěšné v dalších závodech.

Jody Egginton, technický ředitel

Byl to hodně rušný závod a upřímně přiznejme - ačkoliv jsme díky Pierrovi získali body - zkomplikovali jsme si ho více, než bylo nutné a proto nezískali body, na něž jsme s naším balíčkem mohli dosáhnout. Je zřejmé, že tým je hodně zklamaný, ale přistoupíme k hodnocení závodu pragmatickým způsobem a budeme se věnovat náležitým tématům, abychom v příští Grand Prix podali silnější a lepší výkon.

ALPINE

Esteban Ocon, 10. místo

Byl to náročný závod v těžkých podmínkách. Naskytlo se hodně příležitostí, zvládli jsme získat bod, je to služný výsledek a odměna týmu za tvrdou práci. Byl tu potenciál na víc. Byl to dlouhý závod a jelo se po restartu na doraz až do cíle. Měl jsem pár zábavných soubojů, zvlášť s Fernandem. Nyní se těšíme na další závod.

Fernando Alonso, 11. místo

Bylo to dnes náročné a měnily se podmínky. Začalo se v dešti a dojelo za sucha. Hodně jsem se toho naučil právě díky těm podmínkám. V F1 nemáte kdy se na ně připravit a s jedním a půl dnem testování to není náročné. Celkově bych řekl, že to byly čtyři závody v jednom. Auto se chovalo lépe, což je pozitivní, ale je to pořád hodně těsné. Budeme zpět zase v Portugalsku.

Marcin Budkowski, výkonný ředitel

Získali jsme první bod a museli jsme na něj tvrdě dřít. Oba vozy měly slabý start na mokru a ztratili jsme pár pozic v prvním kole. Na to se musíme podívat. Za sucha jsme měli dobrou rychlost a dostali jsme se zpět k bodovaným pozicím. Esteban se zasekl za Räikkönenem v poslední části závodu a nemohl se dostat před něj, což prokazuje, jak těžko se tu předjíždí. Odjíždíme s hořkosladkými pocity. Jsme rádi za první body, ale závod se nám tak úplně nepodařil. Chceme víc.

HAAS

Mick Schumacher, 16. místo

Poprvé jsem jel ve voze F1 na mokru - rozhodně to nebylo snadné. Abych byl zcela upřímný, tak si vůbec nejsem jist, co se stalo, když jsem se otočil a narazil do zdi, seběhlo se to dost rychle. Netuším, jestli jsem příliš přidal plyn, byla tam louče nebo něco jiného. Je to věc, kterou musíme analyzovat, já sám jsem ze sebe docela zklamaný. Do té doby jsem měl slušnou pozici. Jinak to byl celkem pozitivní závod, dojel jsem šestnáctý a z hlediska rychlosti jsme také byli dobří. Projel jsem pod šachovnicovou vlajkou, což byl náš dnešní cíl.

Nikita Mazepin, 17. místo

Závod byl plný událostí, od startu na mokré trati, což jsme ve skutečnosti neočekávali, protože ještě chvíli před startem svítilo slunce, potom červená vlajka a spousta dalších věcí. Dnes jsme nebyli dost rychlí, abychom mohli s ostatními bojovat. Byla to ale dobrá zkušenost a dojet do cíle - to je dobré. Ohledně kolize - myslím, že o mě Nicholas nevěděl, když se vracel na trať. Poskytl jsem mu dost místa, kolik jsem jen mohl, ale opravdu to vypadalo, že o mě vůbec nemá ponětí. Byl to pro něj takový nešťastný moment. Nemyslím, že by to dnes bylo bůhvíjak snadné, ale pro fanoušky to byl určitě hodně napínavý závod.

Günther Steiner, generální ředitel

Máme v cíli obě auta v závodě, který byl hodně dramatický a navíc se v něm měnily povětrnostní podmínky. Opět jsme měli několik překážek, ale nakonec jsme se dali dohromady a oba piloti dokončili závod, což je dobré. Takové je mé přání, abychom absolvovali co nejvíce kol a kluci nabyli zkušenosti. Musejí se stále zlepšovat, zejména pro Nikitu bylo dnes dobré, že po Bahrajnu viděl cíl, absolvoval kompletní závod. Mick se dokázal srovnat po tom nepovedeném úvodu. Ačkoliv to je výsledek, který příliš nepotěší, nás těší evidentní pokrok. Takový byl náš plán a pokud dokážeme po celý rok pokračovat v práci tímto způsobem - méně chyb a vyšší výkony - tak tento rok zvládneme.

WILLIAMS

George Russell, nedokončil

Jel jsem za Valtterim hodně rychle, jel jsem v závěsu a měl DRS. A když jsem se ho chystal předjet, on maličko zatočil doprava. To je taktická obrana, kterou v minulosti jezdci dělali. Byl to trošku manévr Verstappena v roce 2015. Ale máme gentlemanskou dohodu, že něco takového neděláme. Je to velmi nebezpečné. Pokud by bylo sucho, bylo by to ok, ale já vyjel na mokrou stopu a bylo po všem. Je to smůla, ale jeli jsme dost rychle a musíte tu rychlost respektovat stejně jako podmínky. Zeptal jsem se ho, jestli se nás oba snažil zabít. V jeho očích o nic nebojoval, deváté místo pro něj nic neznamená, ale pro nás je to všechno. Šel jsem do toho manévru a byl by lehký. Nebylo třeba tak riskovat. Jak jsem říkal, máme dohodu a vždy jsme říkali, že z toho bude jednou velká nehoda. A je to tu. Jsme oba dospělí, promluvíme si o tom a jsem si jistý, že on je naštvaný a frustrovaný mým směrem stejně jako já tím jeho. S tím souhlasím. Manévr v takové rychlosti je prostě velká věc. Jel jsem o něco rychleji a měl jsem na něj. Možná, kdyby tam byl někdo jiný, neudělal by to.

Nicholas Latifi, nedokončil

Nakonec to není výsledek, který bychom chtěli a je to frustrující. Byla to moje chyba v náročných podmínkách. I kolo při nájezdu na startovní rošt bylo těžké a nejhorší byl ten sprej, takový jsem ještě neviděl. Po prvních hodinách jsem jel dál a zkusil zůstat na levé straně, ale přirozená jezdecká stopa tě vede doprava, věděl jsem, že to nemůžu jen tak střihnout, Mazepina jsem neviděl. Ale když jsem viděl opakované záběry, viděl jsem, že z toho byl kontakt a najednou jsem byl ve zdi. Byla to smůla a moje chyba, za což se moc omlouvám týmu.

Dave Robson, šéf výkonnosti vozu

Je to velké zklamání. Měli jsme slušný víkend a v náročných podmínkách jsme udělali dobrá rozhodnutí. Přestože se Nicholas zpočátku trápil, měl smůlu, že se dotkl Haasu a kolidoval. George jel dobře, odvedl za safety carem dobrou práci a byli jsme v dobré pozici. Ačkoliv nebyl konec, jel dobře a zvládal vůz i pneumatiky. Měli jsme větší rychlost a chtěl předjet Bottase. Kdyby ten manévr dokončil, byl by z toho asi velmi dobrý výsledek. Můžeme se podívat i na pozitiva, protože jezdci i auto jelo dobře a celý tým pracoval skvěle. Promeškali jsme příležitost získat body, ale jsme na tom dobře a zbývá ještě dost závodů, kde to můžeme napravit.

