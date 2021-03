Jak to bude s Valašskou rally?

Dominik Jakeš letos usedne do vozu Opel Adam Cup

Russell o ambicích Williamsu i budoucnosti. Kdy čeká povýšení do Mercedesu?

George Russell stojí na prahu své třetí sezony ve Formuli 1. Mladý Brit si během předešlých dvou vydobyl vysoký kredit, který by mu mohl pomoci k povýšení do Mercedesu, k němuž by mohlo dojít už příští rok. Ale...