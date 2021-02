Dočká se Ferrari nápravy reputace? Binotto je optimista

Ferrari má po loňské zbabrané sezoně co napravovat. Rudý monopost ztrácel ve všech směrech, znatelný deficit byl na pohonné jednotce i aerodynamice. Letošní ročník se tak ponese ve snaze o napravení reputace, šéf týmu Mattia Binotto se ve svém nejaktuálnějším rozhovoru nechal slyšet, že signály, které Scuderia dostává prostřednictvím simulací vypadají slibně.

„Přes zimu jsme intenzivně pracovali na motoru i aerodynamice. Naší velkou slabinou byl odpor na rovinkách, právě na tuhle oblast jsme se hodně zaměřili a já si myslím, že jsme dosáhli velmi dobrých pokroků. Už bychom se neměli trápit tak, jak jsme se trápili loni," věří boss stáje z Maranella.

Nový stroj představí italská stáj dva dny před startem testů, tedy 10. března. Pilotovat jej budou Charles Leclerc a novic v rudém overalu Carlos Sainz.

Mattia Binotto při testech v Barceloně | foto: Scuderia Ferrari

„Věříme, že na tom budeme dobře, ale to se samozřejmě odvíjí i od toho, jak si počínají ostatní. Každopádně nepochybujeme o tom, že náš nový vůz bude po všech stránkách lepší a efektivnější než ten loňský," dodává Binotto.

Právě pro něj to pravděpodobně bude zlomový ročník. Pokud by Scuderia zažila blamáž srovnatelnou s tou, která nastala v sezoně 2020, dá se čekat, že by to byl právě Binotto, kdo by mizérii odnesl. I když... Horší než loni už to v podání Ferrari patrně být ani nemůže.

Nebo ano?