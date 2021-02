Když věci nebudou fungovat, končím, říká šéf Ferrari Binotto

Ferrari zažilo v roce 2020 katastrofální sezonu - jednu z nejhorších ve své historii. Na jejím konci patřilo Scuderii až šesté místo v Poháru konstruktérů, ve srovnání s rokem 2019 si tak Italové pohoršili hned o čtyři místa. Ba co víc, Ferrari loni dokonce nevyhrálo ani jeden závod, a na to rozhodně nejsou v Maranellu zvyklí.

Na tuto blamáž „dohlížel" z pozice šéfa týmu Mattia Binotto, který se kormidla ujal těsně před začátkem sezony 2019. přičemž v nové funkci zatím rozhodně nepřesvědčil. Sám si proto uvědomuje, že nad ním visí pověstný Damoklův meč.

„Teď se nic nemění, máme své cíle a děláme všechno pro to, abychom jich dosáhli. Jdeme krok po kroku, ale věci musí fungovat, to je jasné. Pokud fungovat nebudou, tak u týmu skončím. To momentálně ale není aktuální," říká Binotto.

Charles Leclerc v závodě v Bahrajnu | foto: Scuderia Ferrari

Letos však boss Ferrari zázračné výsledky nečeká a důvodů k opatrnosti má několik - velké výkonnostní manko na špičku, částečně zamrazená pravidla a rok 2022, který bude pro změnu kompletně ve znamení nových technických regulí, což přinese požadavek věnovat svou pozornost přípravě zcela nového monopostu. Fanoušky Ferrari proto zřejmě čeká další těžký ročník.

„Abych byl upřímný, naše ztráta je příliš velká, nečekám zázraky. Ale je jasné, že budeme bojovat, v každém závodě se může přihodit spousta věcí, naší snahou bude, abychom byli připraveni vždy, když nastane příležitost," hlásí šéf Ferrari.

Binotto doufá, že v sezoně 2021 uvidí novou posilu Ferrari Carlose Sainze na stupních vítězů. „Moc rád bych Carlose viděl na bedně, je to skvělý jezdec. Jsem si jistý, že když mu dáme odpovídající materiál, dostane se tam. Vše bude záležet na kvalitách našeho monopostu."