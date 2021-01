Alesi zuří: Abyste se dostali do F1, musíte pořád jen platit. Jde o syna

Ferrari uspořádalo v minulých dnech soukromý test pro své mladíky, který se uskutečnil ve Fioranu. Jedním z vyvolených, kteří se při této příležitosti posadili do rudého vozu byl také Giuliano Alesi. Syn bývalého pilota Scuderie se tímto počinem s Ferrari rozloučil, neboť příští rok už v barvách jeho akademie závodit nebude.

Zdá se tedy, že snaha Alesiho juniora prorazit do F1 ztroskotala. Co na to jeho otec? Jean Alesi je přesvědčen, že závodění v Evropě je momentálně pouze pro bohaté, jakmile nemáte dostatečně objemné věno, jste prý bez šance.

„U nás v Evropě to tak prostě je. Tady musíte neustále platit - hodně platit, abyste měli šanci se do F1 dostat. Je to dost možná jediný sport na světe, ve kterém musíte platit už jen za to, abyste se do něj dostali. Je fajn, že tu máme FDA, Ferrari dokáže svým jezdcům zajistit sedačky, jinak jsou ale takřka všechna místa obsazena piloty Wolffa nebo Vasseura," má jasno Jean Alesi.

Alesiho syn Giuliano nyní zamíří do Japonska, kde se bude snažit najít si svou centu na výsluní. „V Japonsku bude závodit prakticky každý víkend, což už v Evropě není možné. Tady musíte pořád jen platit, nejlépe být miliardář a koupit svému synovi rovnou tým ve Formuli 1," nebere si vítěz Velké ceny Kanady 1995 servítky.

Pravdou však je také to, že Giuliano Alesi neoslnil. Za dvě sezony ve Formuli 2 nepředvedl nic světoborného. V konečném hodnocení skončil v obou případech mimo první desítku absolutního pořadí. Jean Alesi dokonce loni prodal své Ferrari F40, aby synovi zajistil sedačku. Je však otázkou, zda to vzhledem jeho výsledkům byla zdařila investice...