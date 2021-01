Bývalý pilot Adrian Campos zemřel v 60 letech, kromě F1 zasáhl do mnoha dalších kategorií

"Náš prezident a zakladatel, Adrian Campos, nás dnes opustil. Jeho velké srdce přestalo tlouci, ale jeho památka pro nás bude motorem, který nás nadále semkne při naplňování jeho odkazu... Odpočívej v pokoji," zveřejnil dnes tým Campos Racing zprávu o Adrianově skonu. Rodák z Valencie se dožil 60 let.

Adrian Campos Suñer (*17. 6. 1960) začínal s poněkud menším druhem sportu, jeho koníčkem byly rádiem řízené modely. Od nich se přes F3 a později přes F3000 v barvách týmů Peter Gethin Racing a Lola Motorsport dostal až do F1. Pro mnohé to bylo překvapením, protože Campos nedosahoval nijak zvláštních výsledků, navíc přebíhal do šampionátu sportovních vozů, kde pilotoval Fitzpatrickovo Porsche 962.

Ve Formuli 1 našel azyl v týmu Minardi, jemuž pomohl vylepšit finanční bilanci zajištěním sponzorů, ale hned první závod v brazilském Interlagosu 1987 mu vůbec nevyšel - zajel sice své vůbec nejlepší postavení na startu, ale kvůli ulitému startu byl diskvalifikován.

The racer, the mentor, the legacy



Následovalo dalších 16 Grand Prix (do dalších čtyř se nekvalifikoval), ale dokončil pouze Grand Prix na domácí půdě na čtrnáctém místě, a pak v další sezóně GP San Marina - v Imole dojel šestnáctý. Protože měl ve smlouvě limitující doložku, která vedení umožnila Campose odvolat, pokud se třikrát nekvalifikuje, po pěti závodech a třech neúspěšných pokusech nastoupil na jeho místo zkušenější Pierluigi Martini a pro Adriana se F1 uzavřela.

Ještě v 90. letech Campos startoval v kategorii cestovních vozů a jednou si na vlastní kůži vyzkoušel 24 hodin Le Mans - na Ferrari 333SP v roce 1997 - aby se pak věnoval závodům z druhé strany boxové zídky. Jeho Campos Motorsport začal ve španělské sérii Open by Nissan, kde mu v letech 1998-2000 postupně získávali tituly Marc Gené, Fernando Alonso a Antonio García.

Na rozdíl od Geného či Alonsa přivezl Nelson Piquet jr. Camposovu týmu úspěch až v závěru Adrianova života | foto: Lotus F1 Team

Campos se ještě jednou zkoušel vrátit do F1, čemuž obětoval i účast v GP2, kterou hodlal dobýt jako Campos Meta 1. Kolem týmu však bylo příliš mnoho nejasností, takže nakonec kvůli financím Campos skončil mimo hru a na pozůstatcích CM1 byl vybudován nástupnický tým Hispania Racing Team.

Po intermezzu v juniorských kategoriích se Camposův tým vrátil k "cesťákům" a poté slavil comeback v GP2, kde startoval v týmových barvách Alexander Rossi. V sezóně 2014/15 jako partner týmu NEXTEV TCR zaměřil svou pozornost na formuli E a slavil zde titul vybojovaný Nelsinhem Piquetem.

Také Jack Aitken vděčí Camposovi za vstup do světa motorsportu | foto: Renault Sport F1

V posledních letech procházeli jeho týmem nadějní nováčci Lando Norris a Jack Aitken (v sezóně 2019 zaujal páté místo v F2). Campos byl také spojen s Fernandem Alonsem, jemuž dělal manažera. "Je to jeden z nejsmutnějších dní pro celou velkou rodinu motorsportu. Děkuji za tvé sny o F1, děkuji za tvou víru v začínající mladíky. Děkuji a odpočívej v pokoji," uvedl dvojnásobný pilot, jehož čeká návrat do F1.

"Adriane, odpočívej v pokoji. Byl jsi vždy laskavý, držel jsi slovo, uměl ses poprat i poradit, býval jsi neústupný, rozverný i moudrý. Pokaždé jsi věděl, co mi máš říci, protože ve svém srdci jsi byl stále pilotem. Ve svém týmu jsi vybudoval skutečnou rodinu plnou skvělých a talentovaných lidí, kterým budeš nesmírně chybět. Mně samozřejmě také," přidal se Jack Aitken, jenž pro Camposův tým v sezóně 2019 vyhrál tři závody.

"Adrian byl sám o sobě strukturou motoristického sportu, byl to vlídný a slušný člověk, v této oblasti byl vnímán jako vysoce respektovaná osobnost. Byl nedílnou součástí růstu a úspěchů týmu Mahindra Racing ve formuli E, nikdy na jeho přínos nezapomeneme. Chceme vyjádřit upřímnou soustrast jeho rodině, přátelům a kolegům. Bude nám opravdu chybět," uvedl ve svém prohlášení tým Mandira Racing, s nímž začal Campos spolupracovat ve formuli E od sezóny 2015-2016.