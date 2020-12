"Ukazuje to, co dnešní F1 chybí," usmívá se Alonso po jízdě v R25

Nebylo to během tohoto víkendu poprvé, kdy se Alonso se starým vozem R25 vydal na okruh. Jednalo se o oslavu značky Renault v F1 před přejmenováním na Alpine. A vzbudilo to obrovský zájem mechaniků i dalších členů týmů a fanoušků, kteří to sledovali doma u televizních obrazovek.

Dvojnásobný šampion se příští rok vrací za volant vozu formule 1 a po své jízdě se nechal slyšet, že zájem a emoce kolem toho jen ukazují, co F1 v dnešní době postrádá.

Podle Alonsa právě řev desetiválcového motoru dodal zvuk a emoce, které současné vozy prostě nemohou nabídnout. "Je to něco, co dnes popravdě chybí. Myslím, že nejen fanouškům, ale všichni v paddocku postrádáme ten zvuk. Chybí nám F1, do které jsme se zamilovali, když jsme byli děti a sledovali jsme televizi. Takže sledovat nyní tento vůz na tomto okruhu bylo pro všechny v boxové uličce speciální. Bylo skvělé takto všechny pozdravit. A nebyli to jen mechanici Renaultu, byli tam snad všichni," uvedl.

Španěl se rozhodně nedržel zpět a zajížděl slušné časy kolem 1:39 min. A to je podle něj úžasné, protože se téměř vyrovnají současným vozům v závodním režimu. "Nejenže zní skvěle, ale zní rychle. Za volantem cítíte vibrace, prostě všechno. Je to lehké auto, takže cítíte každý pohyb a je to úžasný pocit. Ještě pořád se musím usmívat. Asi se budu smát až do roku 2021," popisuje.

Díky pocitu v kokpitu a všem těm vzpomínkám s tímto vozem prý pomalu jet neumí. "Je přirozené jet rychle. Cítit to je úžasné. Vím, že je to staré auto, ale pro mě je to perfektní stroj," dodal Alonso.