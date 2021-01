Poprvé v Polsku! Alfa Romeo oznamuje datum a místo představení nového vozu C41

Své nové auto s označením C41 světu odhalí ve Varšavě 22. února 2021 díky hlavnímu sponzorovi, polské petrochemické společnosti Polski Koncern Naftowy (PKN) Orlen s. a., která je mimochodem majoritním vlastníkem českého Unipetrolu či Spolany.

Další detaily týkající se "přesného času a místa odhalení" vydá Alfa Romeo později. Jde o první zveřejněný termín prezentace letošního vozu, Alpine (bývalý Renault) zatím na Twitteru představil pouze dočasné zbarvení.

Za stáj sídlící v Hinwilu, kdysi známé jako Sauber, do pátečních tréninků nastoupí kromě závodních pilotů Kimiho Räikkönena a Antonia Giovinazziho také testovací a rezervní jezdec sponzorovaný Orlenem, Robert Kubica.

Loňský model nesl označení C39, číslo C41 tedy přímo na něj nenavazuje, byť se technická pravidla letos moc nemění. Některé týmy kvůli tomu zůstanou u stejných označení svých vozů jako loni - například Red Bull RB16 či McLaren MCL35M - dodatečné písmeno M pouze symbolizuje změnu dodavatelů pohonných jednotek (přechod z Renaultu na Mercedes).

Sezóna nezačne kvůli pokračující pandemii Covid-19 v Austrálii 21. března, jak bylo plánováno, ale v Bahrajnu o týden později. Alfa Romeo si v ní bude chtít polepšit proti té loňské, v níž získala jen 8 bodů (oba závodní piloti vybojovali po 4 bodech) a skončila mezi konstruktéry na 8. místě.

