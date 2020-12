Strollovi řeči o protekci nevadí a prozradil, kdo byl jeho vzorem

Lance Stroll působí ve Formuli 1 počínaje sezonou 2017, kdy se mladý Kanaďan upsal Williamsu. Už v té době jej provázela nálepka platícího jezdce, který se do královny motorsportu dostal jen díky značným ekonomickým možnostem jeho otce Lawrence Strolla.

Pravdou je, že Lance se od svých počátků v elitní motoristické disciplíně spíše trápil, třebaže už v první sezoně dokázal získat své premiérové stupně vítězů, které oslavil v Baku. Co by za to dal takový Nico Hulkenberg... Tak či tak kritické hlasy na adresu Kanaďana neutichaly, možná spíše naopak. Dvaadvacetiletý závodník si z nich každopádně nic nedělá.

„Řeči o mé protekci jsem slýchal vždy, dokonce už na motokárách, kdy lidé říkali, že jsem to měl snazší než někteří jiní. Pravdou ale je, že motorsport je dost nákladný, peníze prostě potřebujete. Někdy to byla až šikana, ale já si na to zvykl... Rozhodl jsem se, že bránit se budu jen tím, co ukážu na trati. Tohle všechno je pro mě součástí hry, tak to beru," říká Stroll.

Rodák z Montrealu sledoval Formuli 1 od útlého dětství, přičemž šlo o dobu, ve které dominoval Michael Schumacher, právě on byl Strollovým velkým vzorem.

Závod šampionů | foto: www.raceofchampions.com

„Michael vyhrával v době, kdy já vyrůstal, už proto byl mým vzorem, hodně jsem k němu vzhlížel. V Kanadě se závody téměř vždy vysílaly ráno, pokaždé jsem se neuvěřitelně těšil. Pak jsem dostal svou první motokáru, myslím, že to bylo k šestým narozeninám, postavili jsme na parkoviště kužely a já mezi nimi jezdil hodiny a hodiny. Doslova každý den, právě takhle moje kariéry začala," pokračuje.

A cíle Lance Strolla? „Chci získat mistrovský titul! Ale... Myslím, že tohle je cíl každého z nás, právě proto jsme ve Formuli 1," uzavírá. Stále ještě mladý pilot bude příští rok závodit za Aston Martin po boku Sebastiana Vettela.

Jak se mu bude proti čtyřnásobnému mistru světa dařit?