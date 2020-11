Vítězný Hamilton, bourající Albon a pes na trati. To byl druhý trénink v Bahrajnu

Druhý volný trénink započal výletem mimo trať Valtteri Bottas, nejednalo se však o nic závažného. Mezitím se na čele výsledkové listiny usadil Carlos Sainz následovaný Maxem Verstappenem. Někteří piloti odpoledne pokračovali v testování pneumatik pro příští sezonu, tak jako Alex Albon. Na adresu čerstvého produktu Pirelli přitom zatím moc chvály nezaznívá. Například Charles Leclerc se nechal slyšet, že si s vývojovými pneumatikami připadá trapně.

Poklidné dění na trati trochu rozčeřil Pierre Gasly, který musel svůj vůz v poslední zatáčce výrazně korigovat, což se mu nakonec podařilo. Dobře se jevil McLaren, prvního Sainze doplňoval třetí Norris. Britská stáj to s bojem o třetí místo v Poháru konstruktérů ještě rozhodně nevzdává.

PACE-SETTERS: HALFWAY IN FP2 ⏱️ 1 VER 2 BOT 3 PER 4 GAS 5 RIC 6 NOR #BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/UcTRA4ggYP

Po nevýrazném prvním tréninku se do tempa začalo dostávat také Ferrari. Leclerc s Vettelem okupovali příčky v elitní pětce průběžného pořadí. Pozvolna začínali u Mercedesu, Hamilton s Bottasem se pohybovali jen na devatenácté a dvacáté pozici. Stříbrné šípy se očividně soustředily na jízdu s větším množstvím paliva.

Naopak velmi rychlé kolo předvedl Raikkonen, který se díky němu vyhoupl na první příčku. Jen dodejme, že Fin ve službách Alfy Romeo dopoledne pauzíroval, neboť se na jeho místě objevil Robert Kubica.

Dobrý pokus si připsal na nejměkčí směsi Ricciardo, Australan se díky němu dokázal posunout na třetí místo. Naproti tomu jezdcům Ferrari kola na červeně označeném obutí moc nesedla. První tři pozice průběžně patřily Verstappenovi, Bottasovi a Pérezovi.

Holanďanův týmový kolega Albon chtěl také vykouzlit dobré kolo, jenže to přehnal a v závěrečné pasáži okruhu tvrdě havaroval. Následovaly červené vlajky.

RED FLAG



Session is halted after Alex Albon hits the barriers hard 💥



Albon reports on team radio that he's ok 🎧#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/oGRYbb3uy3