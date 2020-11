Hamilton začíná v Bahrajnu nejlépe, Pirelli testuje nové pneumatiky

Po ranním dešti už na suchou trať jako první vyrazil Verstappen, pár kapek se v zadní části stále objevovalo. Teplota vzduchu dosahovala 26 °C, trať pod zamračenou oblohou 27 °C.

Poprvé od srpna do vozu Alfy Rome míst Räikkönena usedl testovací pilot Kubica, Williams dal šanci Nissanymu na úkor Russella. Magnussen hned vlétl do měřeného kola (1:35,524), přidávali se Bottas (1:31,736), Sainz (1:31,937), Albon (1:32,874) či Ricciardo (1:33,139 min).

Pirelli přivezlo C2 - C4 směsi ze svého portfolia, navíc každý pilot dostal pro páteční tréninky dvě neoznačené C3 sady vyvinuté pro sezónu 2021, které musí být natlakovány méně (o 1,5 psi vpředu, o 0,5 psi méně vzadu).

Po 10 min se na čele objevil Hamilton s časem 1:31,014 a 1:30,503 min, Bottas (1:31,342) se Sainzem (1:31,627) a Ricciardem (1:31,807) se seřadili za ním. Fin se v Mercedesu necítí tak komfortně jako jeho týmový kolega, třikrát už zablokoval přední kola.

Renault věří, že mu poslední tři velké ceny kvůli vyšším teplotám budou vyhovovat, na čtvrtý McLaren mu schází 13 bodů, třetí Racing Point jich má ještě o pět více. Jeho mechanici nicméně u Ocona na začátku řešili nějaký problém se zavěšením.

Po 25 min se mezi Stříbrné šípy dostaly oba vozy AlphyTauri - Kvjat 1:31,020, Gasly 1:31,102 min. Piloti se po kratší přestávce začali zlepšovat, před ní se zaměřovali na testování pneumatik, aerodynamiky a u Ferrari na flexibilitu podlahy.

Mercedesy poté opět zabraly: Hamilton předvedl kolo za 1:30,133 min, Bottas za 1:30,277. Mezi ně se dokázal vklínit Pérez - 1:30,201; Verstappen držel v polovině tréninku 4. pozici: 1:30,294.

Kvjatovi je smazán čas 1:30,951 za to, že se ve 4. zatáčce dostal všemi 4 koly mimo trať, předtím byl takto postižen i Lewis. Gaslymu, jenž zde ve velké ceně před 2. roky obsadil s Toro Rosso skvělé 5. místo, se daří postoupit na 3. příčku (1:30,049).

Grosjean v prostředním sektoru dostává smyk v rychlé pasáž a hlásí: "Jsem v pořádku, pneumatiky ale úplně odešly." V 2. zatáčce se o chvíli později roztáčí Leclerc, ani jeden vůz ale nebyl poškozen.

Track limits ⚠️



Stewards will be clamping down on drivers running wide on the exit of Turn 4 this weekend - Hamilton loses a lap time for it#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/x5xjldSt6N