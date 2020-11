Fernando mi řekl, že by v Lotusu z roku 2013 vyhrál, vzpomíná Permane

Sezona 2013 už je pěkně vousatá. Šlo o rok, ve kterém získal svůj doposud poslední titul Sebastian Vettel. Stalo se tak za volantem Red Bullu, přičemž způsob Němcova triumfu byl vskutku impozantní. Zejména ve druhé polovině zmíněné sezony nemělo spojení Vettel - Red Bull konkurenci. Tehdy ještě trojnásobný mistr světa vyhrál vše co šlo, svět Formule 1 mu ležel u nohou.

Současný sportovní ředitel Renaultu Alan Permane, ale prozradil, že mu Fernando Alonso v minulosti řekl, že by si za volantem tehdejšího Lotusu věřil na zisk mistrovské koruny.

Tak či tak měl Lotus ve zmíněné sezoně velmi dobrý vůz, který se takřka pravidelně umisťoval mezi nejlepšími třemi, avšak takový Romain Grosjean ještě nebyl připravený vyhrávat Velké ceny. To nedávno potvrdil i Eric Boullier, který Lotusu toho času šéfoval.

lotus e21 | foto: Lotus F1 Team

„Je to něco, co vám zůstane v paměti. Myslím, že k tomu došlo někde na letišti. Fernando mi řekl, že by v našem autě dokázal zvítězit. Myslím, že jsme měli solidní vůz, ale s Red Bullem, ve kterém seděl Seb bych ho nesrovnával. Nicméně Fernando si opravdu myslí, že by to zvládl," říká Permane.

Těžko říct, jestli by tomu tak opravdu bylo. Jedno je však jisté - šlo o poslední rok atmosférických motorů, následoval nástup hybridní éry a dominance Mercedesu, která trvá dodnes. Fernando Alonso se o rok později definitivně rozešel s Ferrari, přičemž jeho další kroky vedly k McLarenu. Ale to už je jiný příběh...